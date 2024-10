L'inverno si avvicina e con lui l'obbligo di circolare con pneumatici invernali o catene a bordo. E se le temperature tutt'altro che rigide di questi giorni potrebbero far pensare che gomme da neve siano ormai inutili, chi viaggia spesso in montagna sa bene come coperture specifiche facciano tutta la differenza del mondo. Non solo in presenza di strade innevate, ma anche in condizioni di pioggia e freddo.

Panorami nei quali si inserisce Alpin 7, il nuovo pneumatico 100% invernale di Michelin, studiato sia per auto sia per SUV, con differenti tipologie di powertrain: dal classico termico all'elettrico, passando per l'ibrido.

Evoluzione continua

Le novità del Michelin Alpin 7 sono numerose, in primis per quanto riguarda il disegno del battistrada, con un maggior numero di lamelle rispetto all'Alpin 6, per offrire un miglior controllo su superfici innevate. Anche il disegno a freccia delle scanalature centrali è stato modificato, in modo da evacuare in maniera più efficiente l'acqua, evitando l'effetto acquaplaning. Infine la mescola, ottimizzata in maniera da garantire elevata trazione anche dopo molti chilometri. L'Alpin 7 rispetta il nuovo regolamento europeo R117-04 relativo alle prestazioni di pneumatici usati su fondi bagnati, garantendo un comportamento sicuro fino a 1,6 mm di profondità del battistrada, vale a dire il minimo legale.

Novità che permettono al nuovo pneumatico invernale Michelin di migliorare del 6% le performance in frenata rispetto all'Alpin 6, riducendo al tempo stesso del 9% la resistenza al rotolamento, con benefici in termini di consumi.

Michelin Alpin 7, le misure

Già in vendita il Michelin Alpin 7 è disponibile in 62 differenti misure, per cerchi da 15 a 20 pollici. Si parte dal minimo di 185/65R15 88T, per arrivare a 195/55R20 95H XL. Tutte le misure del Michelin Alpin 7 le trovate sul sito ufficiale del brand.