L'inverno è ormai alle porte e il 15 ottobre, la data a partire dalla quale si possono montare le gomme invernali, è già passato. Per prepararsi all'obbligo di dotazioni invernali previsto per il 15 novembre diverse Case auto stanno iniziando a offrire pneumatici M+S sulle proprie nuove auto in fase di consegna.

Tra queste c'è anche smart, che, con una campagna promozionale dedicata, ha annunciato che su tutte le #1 a trazione integrale prese con formula di noleggio fino al 31 dicembre saranno offerte gratuitamente le gomme invernali e il servizio di smontaggio e stoccaggio delle gomme estive. Ecco i dettagli.

Per Brabus e Pulse

L'attuale gamma 4x4 di smart include le versioni Brabus e Pulse, entrambe con 428 CV di potenza due motori e batteria da 66 kWh con chimica NMC.

Grazie alla nuova offerta, i clienti del noleggio potranno contare su un pacchetto completo di cambio stagionale delle gomme, con installazione e stoccaggio degli pneumatici estivi, che potranno essere rimontati alla fine dell'obbligo di circolazione con gomme M+S previsto come ogni anno per il 15 aprile.

Motor1.com Smart #1

L'offerta completa

La campagna di smart dedicata all'elettrica 4x4 si chiama “Attrazione Integrale” - un nome storico per il Gruppo Mercedes - e prevede per esempio il noleggio della smart #1 Pulse con una rata a partire da 442 euro al mese (IVA inclusa), con un anticipo di 7.500€, per una durata di 48 mesi e 40.000 km.

Per chi desiderasse un'estetica ancora più sportiva e contenuti dedicati, restando sempre sulla #1, l'offerta è applicabile anche alla versione Brabus, in questo caso con una rata a partire da 491 euro al mese (IVA inclusa), con le stesse condizioni di anticipo, durata e chilometraggio della precedente.

Per saperne di più vi invitiamo a visitare uno dei tanti concessionari della Casa sul territorio.