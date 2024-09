Lunghezza : 4.705 mm

: 4.705 mm Larghezza : 1.920 mm

: 1.920 mm Altezza : 1.705 mm

: 1.705 mm Passo : 2.900 mm

: 2.900 mm Bagagliaio: fino a 1.530 litri + 72 litri (frunk)

La smart #5 è l'auto più grande della nuova famiglia di modelli della Casa tedesca, oggi in parte di proprietà del Gruppo cinese Geely. Con dimensioni da pieno segmento D, si tratta della smart più grande di sempre, con forme piuttosto nette e squadrate che non nascondono il tanto spazio disponibile per i passeggeri e per i bagagli.

Scopriamo in questo approfondimento quanto è grande nel concreto, ricordando che tra i suoi principali competitor ci sono modelli come la BMW iX3, che si appresta a lasciare il mercato in attesa della nuova generazione, o la Volkswagen ID.4.

smart #5, le dimensioni

Le dimensioni della nuova smart #5 parlano di lunghezza di 4,71 metri, mentre la larghezza e l'altezza sono rispettivamente di 1,92 m e di 1,71 metri. Decisamente generoso il passo, a quota 2,90 metri, misura da segmento superiore.

smart smart #5 2024

smart #5, abitabilità e bagagliaio

Come si può facilmente intuire dall'altezza e dal passo, la nuova smart #5 ha - almeno sulla carta - un'abitabilità interna, sia per i passeggeri anteriori che posteriori, piuttosto ampia.

Chi siede dietro, in particolare e in base a quanto dichiarato dalla Casa stessa, può godere di uno spazio per la testa di ben 1.060 mm, che può essere sfruttato anche grazie a innovativi sedili chiamati "zero-gravity" che possono essere reclinati fino a 121 gradi.

Anche se l'azienda non ha ancora dichiarato i litri di capacità del vano bagagli in configurazione 5 posti, la nuova smart #5 non dovrebbe deludere anche dal punto di vista della volumetria di carico, con una capacità del bagagliaio massima (in configurazione 2 posti) che può arrivare fino a 1.530 litri.

smart #5 2024, il bagagliaio

In aggiunta al baule posteriore, poi, sotto il cofano anteriore del nuovo SUV smart trova posto anche un secondo vano di carico da ben 72 litri, ovvero il frunk, utile ad alloggiare oggetti "sporchi" come i cavi di ricarica.

smart #5, le concorrenti con dimensioni simili

Il ventaglio di rivali della nuova smart #5, come abbiamo detto, è molto ampio. Nel segmento D di appartenenza, infatti, trovano posto modelli elettrici come la BMW iX3, la Volkswagen ID.4, la Skoda Enyaq e l'immancabile Tesla Model Y: da anni il modello più venduto della categoria, numeri alla mano.

Tutte hanno dimensioni piuttosto simili a quelle del crossover tedesco, con bagagliai, però, dalle volumetrie variabili in funzione delle forme esterne e di alcune soluzioni interne.