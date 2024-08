E venne il giorno, quello del debutto della nuova smart #5, ovvero la più grande delle auto della nuova famiglia della Casa tedesca, oggi parte del Gruppo Geely, che va ad affiancarsi alle sorelle #1 e #3.

Si tratta di un nuovo crossover dalle forme piuttosto squadrate - anticipate negli ultimi mesi da numerosi teaser - con una dotazione tecnologica interna completa e totalmente diversa rispetto alle sorelle e spazio da vendere.

Lunga 4,71 metri, è anche la smart più grande di sempre, promettendo una quantità spazio a bordo, anche per gli occupanti posteriori e per i bagagli, senza precedenti. Scopriamola.

smart #5, gli esterni

La nuova smart #5 è un crossover di medie dimensioni lungo 4,71 metri e con un passo molto generoso di 2,90 metri: caratteristica quest'ultima che le permette di avere sbalzi anteriori e posteriori ridotti.

A livello di design, le forme sono piuttosto squadrate come si può vedere da queste prime foto, abbinate a fari dalle linee orizzontali e verticali e, come sulle sorelle, a porte senza cornice e a un grande tetto in vetro "sospeso".

Sempre in comune con la #1 e #3, poi, oltre al logo smart sul montante D, non mancano anche gli specchietti bicolore disponibili in base all'allestimento scelto. Infine, i cerchi in lega sono molto aerodinamici con pneumatici di generose dimensioni e sul tetto trovano posto delle comode barre portatutto studiate anche per ospitare alcuni nuovi accessori di cui parleremo in seguito.

smart smart #5 2024 smart smart #5 2024 smart smart #5 2024

smart #5, gli interni

Tutto nuovo rispetto alle sorelle sulla nuova smart #5 è anche l'abitacolo, più moderno ma soprattutto spazioso.

Tra le novità più importanti, infatti, debuttano prima di tutto i nuovi sedili "zero-gravity”: reclinabili fino a 121 gradi, rivestiti in pelle e dotati di curtain airbag a V, e cushion airbag nonché cinture di sicurezza integrate nello schienale.

Al posteriore, invece, trovano posto dei nuovi sedili in pelle, riscaldabili, regolabili elettricamente e con parasole elettrico e luci LED aereonautiche per la lettura, che all'occorrenza possono essere configurati in uno spazio letto king-size, queen-size o singolo.

E parlando proprio di luci, sulla nuova smart #5 fa il suo ingresso in abitacolo anche un nuovo sistema di illuminazione ambientale da 256 colori, gestibile tramite il nuovo sistema di entertainment, che può essere abbinato opzionalmente all'impianto audio Sennheiser Signature Sound System con 20 altoparlanti e un altoparlante portatile.

Viste le dimensioni e le forme squadrate, poi, come è facilmente immaginabile, lo spazio a bordo della nuova #5 non manca di certo. L'auto, infatti, è dotata in primis di ben 34 vani per riporre oggetti, di un frunk anteriore da 72 litri e uno vano di carico posteriore che può arrivare fino a 1.530 litri.

smart smart #5 2024, la plancia

Venendo alla tecnologia, abbiamo detto che è una delle novità più importanti della nuova smart #5, perché al centro dell’abitacolo trova ora posto un moderno sistema di infotainment con display head-up a realtà aumentata da 25,6 pollici, un quadro strumenti LCD Ultra HD a colori da 10,3 pollici e due display Amoled 2.5K da 13 pollici l'uno.

Per garantire tempi di risposta rapidi, tutta la parte informatica è stata costruita attorno al chip avanzato AMD V2000, un processore che si è rivelato, secondo la Casa, particolarmente adatto alla gestione dell’interfaccia utente smart OS low-poly, basata sul motore Unreal.

smart smart #5 2024, il nuovo sistema audio Sennheiser

smart #5, la motori e autonomia

Venendo alla meccanica, la nuova smart #5 è basata su una nuova piattaforma a 800 volt, che può ospitare pacchi batterie con capacità fino a 100 kWh, ricaricabili in modalità ultra-rapida.

L’autonomia, secondo il ciclo omologativo cinese CLTC, supera sulla carta i 740 km, ma per avere maggiori informazioni riguardo le percorrenze nel ciclo WLTP e tutte le altre specifiche tecniche bisognerà attendere ancora un po'.

Quel che è già certo, tuttavia, è che l'auto viene fornite di serie con diverse modalità di guida, sia su strada che off-road, tra cui Adaptive, Sand, Snow, Mud e Rock, il che fa pensare alla possibilità di avere anche la trazione integrale generata da 2 motori elettrici.

smart smart #5 2024, la presa di ricarica

smart #5, i nuovi accessori

Una delle novità più importante introdotte nella gamma smart dalla #5 sono i diversi pacchetti di accessori che possono essere scelti secondo la Casa in fase d'ordine.

In particolare l'Adventurers’ Collection (disponibile per la versione Summit Edition) che include protezioni per il sottoscocca e portapacchi, oltre a pedane, borse e scale laterali per "issare" oggetti sul tetto, barra luminosa sul tetto e il gancio di traino elettrico.

smart smart #5 2024 smart smart #5 2024

smart #5, prezzi e disponibilità

I prezzi della nuova smart #5 non sono ancora stati comunicati. L'auto dovrebbe fare il suo debutto nel mercato italiano nel corso del prossimo anno.