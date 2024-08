Di crossover coupé elettrici ormai ne parliamo sempre più spesso e tra le novità più recenti ci sono smart #3 e Ford Capri. Modelli simili nelle proporzioni e dimensioni, con linee filanti per catturare l'attenzione anche degli automobilisti più giovani.

La prima ha passaporto americano, verrà prodotta in Germania (in vista un cambio di nome imposto dal ministro Adolfo Urso?) e si basa sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen (in comune per esempio con la Volkswagen ID.4). La seconda invece viene prodotta in Cina grazie a una joint venture tra il Gruppo Mercedes e Geely e utilizza la piattaforma SEA, la stessa della Volvo EX30. Oggi le mettiamo a confronto sulla carta in questo nuovo VS virtuale.

Esterni

A livello di design, come abbiamo detto, sia la Ford Capri sia la smart #3 sono state pensate e progettate come versioni con la posteriore da coupé di due modelli già in vendita da alcuni mesi, ovvero la nuova Ford Explorer e la smart #1.

E proprio parlando di esterni, è qui che sorgono le prime importanti differenze tra le due auto. Se infatti l'americana è stata immaginata con linee nette e squadrate, evocative del modello omonimo degli anni '60 e '70, la tedesca è stata disegnata con forme tondeggianti, tipiche da sempre delle auto del brand.

Ford Ford Capri (2024) smart #3 2024

La carrozzeria della Ford Capri inizia con un frontale squadrato e dal netto sviluppo verticale, dove spiccano i due fari full LED con firma luminosa doppia: un dettaglio voluto per ricordare la coppia di fari tondi della Capri del secolo scorso.

Allo stesso tempo, anche il profilo è stato disegnato guardando da vicino la silhouette della coupé nata nel 1969, da cui i designer hanno scelto di riprendere soprattutto la linea dei finestrini e il "gomito" del montante C con il relativo finestrino supplementare.

Ford Ford Capri (2024) smart #3 2024

Una filosofia ben diversa, invece, quella della smart #3, di circa 23 cm più corta, che nel frontale riprende in toto le linee della sorella #1, con fari affusolati a LED e un paraurti molto aerodinamico.

Anche in questo caso, la linea del tetto è stata disegnata in modo molto più discendente nella parte posteriore rispetto all'auto di derivazione, un dettaglio scelto in questo modo per dare all'auto una linea da coupé ancora più marcata, anche della concorrente in analisi: qualcosa che però costringe ad alcuni sacrifici in più in fatto di bagagli, come vedremo tra poco parlando del volume di carico.

Modello Lunghezza Altezza Larghezza Passo Ford Capri 4,63 metri 1,62 metri 1,87 metri 2,76 metri smart #3 4,40 metri 1,56 metri 1,84 metri 2,79 metri

Interni

Le differenze tra le due auto proseguono, poi, anche negli interni, non solo a livello di design ma anche in fatto di tecnologia di bordo.

Sul cruscotto della Ford Capri, infatti, trova posto prima di tutto un display per il quadro strumenti digitale da 5,3" - una dimensione in comune con le altre auto basate sulla stessa piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen - che opzionalmente, con una serie di pacchetti dedicati, può essere abbinato a un head up display da circa 10 pollici.

Al centro della plancia, poi, trova posto un monitor touchscreen per il sistema di infotainment da ben 14,6" e a sviluppo verticale, una tecnologia in comune con altre auto del Brand dell'Ovale Blu (non solo elettriche) e che include al suo interno tutti i servizi di connettività della Casa.

A mancare sulla plancia dell'americana su piattaforma tedesca, però, sono, in generale, i pulsanti fisici, con tutte le impostazioni che si gestiscono quasi per intero dal display o dai pochi tasti posizionati sulle razze del volante.

Ford Ford Capri (2024), gli interni

Gli interni della smart #3, al contrario, sono completamente diversi, a cominciare dal display centrale che è di tipo più "tradizionale" a sviluppo orizzontale e con diagonale da 12,8". Il tutto viene abbinato di serie a un quadro strumenti digitale davanti al guidatore da 9,2" che, solo sulle versioni più ricche, viene offerto di serie in abbinamento a un grande head up display da ben 10,25 pollici.

Più in generale, comunque, entrambe le auto hanno due abitacoli molto spaziosi, anche per quanto riguarda l'abitabilità nella parte posteriore. Ma non solo. Per entrambe, di serie, sono previste finiture di qualità per plancia e sedili e una ricca dotazione di sistemi ADAS, integrabile nel caso della Ford con una serie di pacchetti aggiuntivi optional.

smart #3 2024, gli interni

Per quanto riguarda il bagagliaio, infine, ad avere la meglio per la naturale forma squadrata della parte posteriore e per la maggiore lunghezza di ben 23 cm è la Ford Capri.

Il SUV su piattaforma tedesca MEB, lo ricordiamo, ha infatti un volume di carico in configurazione a 5 posti di ben 572 litri, un valore che, abbattendo gli schienali, può arrivare fino a 1.510 litri.

La #3 invece, può caricare soltanto fino a 370 litri di bagagli, un numero che, a sedili abbattuti, può diventare di 1.160 litri. In quest'ultimo caso, però, c'è anche un frunk anteriore da 15 litri.

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Bagagliaio Ford Capri 5,3" + Head up display (optional) 14,6" 572/1.510 litri smart #3 9,2" + Head up display da 10,25" (a partire da versione Premium) 12,8" 370/1.160 litri + frunk anteriore da 15 litri

Motori

Venendo al dunque e parlando di powertrain, entrambe le auto hanno batterie piuttosto capienti e di ultima generazione, che gli permettono di compiere molti km in scioltezza senza pensare troppo alle ricariche.

La Ford Capri è disponibile in tre livelli di potenza (trovate il riassunto completo nella tabella a fondo pagina), da 170 CV, 286 CV e 340 CV, a trazione posteriore e singolo motore nei primi due casi e a trazione integrale e doppio motore nell'ultimo caso, e rispettivamente con tre diversi tagli di batteria: da 52 kWh, 77 kWh e 79 kWh.

Ford Ford Capri (2024) smart #3 2024

La smart #3, invece, è disponibile in due livelli di potenza, a singolo motore e trazione posteriore da 272 CV e a doppio motore e trazione integrale da 428 CV, con altrettanti tipi di batteria, da 49 kWh con chimica LFP e da 66 kWh con chimica NMC.

Modello Potenza e trazione Coppia max Capacità batteria lorda (netta) Autonomia WLTP Ford Capri 170 CV - RWD n.d. n.d. (52 kWh) n.d. 286 CV - RWD 545 Nm n.d. (77 kWh) 627/598 km 340 CV - AWD 679 Nm n.d. (79 kWh) 592/560 km smart #3 272 CV - RWD 343 Nm 49 kWh (47 kWh) 66 kWh (n.d.) 325 km 435 km/455 km 428 CV - AWD 514 Nm 66 kWh (n.d.) 415 km

Autonomia

L'autonomia dichiarata (WLTP) della Ford Capri è compresa tra i 627 km e i 598 km nel caso della versione da 286 CV a trazione posteriore e tra i 592 km e i 560 km nel caso della versione da 340 CV a trazione integrale, con i dati della versione meno potente da 170 CV che invece non sono ancora stati divulgati.

Per quanto riguarda la ricarica, invece, la versione RWD da 286 CV può essere essere rifornita in corrente continua fino a una potenza massima di 135 kW, valore che sale a 185 kW per l'integrale da 340 CV.

Ford Ford Capri (2024) smart #3 Brabus 2024

L'autonomia dichiarata (WLTP) della smart #3, invece, è compresa tra i 325 km della versione base Pro e i 455 km della versione Premium o 25th Anniversary Edition (limitata), con la versione a trazione integrale e sportiva Brabus che si ferma a 415 km.

Parlando sempre di ricarica, la tedesca in versione base Pro con batteria più piccola e chimica LFP può essere rifornita in corrente continua fino a una potenza massima di 130 kW, valore che passa a 150 kW nelle altre versioni con batteria più grande e chimica NMC.

Il caricatore di bordo per la corrente alternata è da 11 kW per tutte le versioni della Capri e da 7,4 kW per la smart in versione base Pro o da 22 kW nelle altre versioni.

Modello Autonomia (WLTP) Potenza di ricarica DC Potenza di ricarica AC Consumi (WLTP) Peso a vuoto Ford Capri tra 627 km e 570 km (a seconda della motorizzazione scelta) 135 kW o 185 kW a seconda delle versioni 11 kW tra 13,4 kWh/100 km e 15,8 kWh/100 km tra 2.098 kg e 2.190 kg smart #3 tra 455 km e 325 km (a seconda della motorizzazione scelta) 130 kW o 150 kW a seconda delle versioni 7,4 kW o 22 kW a seconda delle versioni tra 16,3 kWh/100 km e 17,6 kWh/100 km tra 1.780 kg e 1.910 kg

Prezzi

I prezzi della Ford Capri partono da 42.750 euro e prevedono due differenti allestimenti, "base" e Premoium, abbinabili a tutti e tre i powertrain e integrabili nelle dotazioni con una serie di pacchetti piuttosto ricchi che includono, per esempio, il sistema di mantenimento della corsia o l'head up display di cui abbiamo parlato sopra.

Il listino della smart #3, invece, parte da 38.548,47 euro e prevede ben cinque differenti allestimenti, che prevedono dotazioni più o meno complete, con la base che si chiama Pro ed è l'unica disponibile con il taglio di batteria più piccolo da 49 kWh e chimica LFP e il top di gamma che è la sportivissima versione Brabus da 428 CV.

Ford Capri, i prezzi

Versione Motore Batteria (netto) Trazione Prezzo Ford Capri 125 kW - 170 CV 52 kWh Posteriore 42.750 euro Ford Capri Premium 125 kW - 170 CV 52 kWh Posteriore 47.000 euro Ford Capri 210 kW - 286 CV 77 kWh (NMC) Posteriore 51.500 euro Ford Capri Premium 210 kW - 286 CV 77 kWh (NMC) Posteriore 54.500 euro Ford Capri 250 kW - 340 CV 79 kWh (NMC) Integrale 55.000 euro Ford Capri Premium 250 kW - 340 CV 79 kWh (NMC) Integrale 58.000 euro

smart #3, i prezzi