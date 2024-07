Una spider elettrica, a due posti, con dimensioni molto compatte. E' così che potrebbe rinascere nei prossimi anni la nuova smart Roadster, l'erede della fortunata piccola scoperta della Casa tedesca prodotta dal 2003 al 2006.

Ad anticiparlo nel corso di un'intervista rilasciata ad Autocar UK è stato il ceo stesso di smart Europe GmbH, Dirk Adelmann, che ha spiegato anche che i primi bozzetti ufficiali del nuovo progetto sono già pronti. Ecco tutti i dettagli.

Un piccolo ma grande ritorno

Secondo Adelmann, nei piani attuali e futuri della Casa tedesca, oggi posseduta al 50% dal Gruppo Geely, ci sarebbe ampio spazio per una nuova roadster, questa volta con powertrain a zero emissioni.

In base a quanto dichiarato dal numero uno dell'azienda, l'idea è nata nel corso di una delle prime riunioni riguardo i progetti delle nuove smart #1, #3 e #5 in arrivo, durante la quale un designer ha mostrato dei disegni di una spider due posti quasi definitiva.

Secondo il manager, riportare in vita una piccola scoperta come la roadster sarebbe possibile oggi grazie, soprattutto, al nuovo posizionamento del brand, che punta sulle linee delle proprie auto piuttosto che sulle sole dimensioni come avveniva in passato, ricordando a tal proposito che, appunto, la nuova #5 in arrivo sarà lunga circa 4,70 metri.

La smart roadster del 2005

E la fortwo?

Nel corso della stessa intervista ad Autocar UK, il ceo di smart ha accennato anche a un possibile ritorno della piccola utilitaria due posti tanto apprezzata sul mercato italiano, ovvero la fortwo.

Su quest'ultima, come già appiamo, l'azienda sta lavorando da tempo ma tuttavia, secondo quanto ricordato dallo stesso Adelmann, avrebbe bisogno almeno di una seconda Casa - attualmente in fase di ricerca - con cui condividere la piattaforma e rendere il progetto redditizio.