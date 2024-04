La gamma smart è destinata ad ampliarsi nei prossimi anni. Dopo la smart #1 e la #3, come sappiamo, debutterà la #5, un SUV medio con una grande batteria e forme esterne da vero fuoristrada.

Al Salone di Pechino 2024 la Casa tedesca svela una concept quasi definitiva che ne anticipa le linee, presentando per la prima volta anche una serie di accessori dedicati alla vita lontana dall'asfalto e un nuovo sistema di infotainment con Intelligenza Artificiale.

Una grande smart

La smart Concept #5 che vedete in queste prime foto era stata anticipata con dei bozzetti ufficiali. E' un SUV di medie dimensioni con un design esterno composto da linee nette e squadrate. La versione definitiva dovrebbe debuttare nel corso della seconda metà del 2024 anche in Italia, divenendo a tutti gli effetti il modello più grande della Casa tedesca.

smart Concept #5

In base a quanto comunicato dall'azienda, grazie alle dimensioni più generose, sia della carrozzeria che del telaio, questo nuovo modello potrà essere dotato di un pacco batterie da almeno 100 kWh con architettura a 800 volt, che le permetterà di percorrere oltre 550 km con una singola ricarica.

Sebbene smart non sia scesa nei dettagli riguardo lunghezza, altezza, larghezza e passo, grazie a queste prime informazioni è possibile ipotizzare che il modello di serie avrà un interasse maggiore rispetto a quelli attuali (proprio per accogliere la batteria più grande), che, tra le altre cose, dovrebbe garantire anche un maggiore spazio per le gambe dei passeggeri posteriori.

smart Concept #5

I nuovi interni

La concept #5 per smart non rappresenta solo l'anticipazione di un nuovo modello in arrivo nei prossimi mesi, bensì anche l'occasione per svelare al mondo gli interni delle sue prossime auto.

Come si può vedere dalle foto rilasciate per l'occasione, infatti, sulle smart in arrivo troverà posto un nuovo sistema di infotainment con Intelligenza Artificiale, composto da due schermi ravvicinati - uno al centro e uno per il passeggero anteriore - con tecnologia OLED e alimentati dal chip AMD V2000 ad alte prestazioni, abbinati a un display per il computer di bordo ben più grande di quello attualmente previsto, per esempio, sull'#1.

smart Concept #5

Un'altra novità importante che si può vedere da queste immagini sono i sedili dotati di un airbag "innovativo" al loro interno e rivestiti in materiali ecologici, abbinati a un nuovo tetto in vetro a X (che non è chiaro se sarà mantenuto anche sull'auto di serie).

Per saperne di più sulla smart #5 definitiva non resta dunque che attendere i prossimi mesi.