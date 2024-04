La smart fortwo è fuori produzione dal 28 marzo, ma non è detto che sia finita per lei. La casa, ora una joint venture 50-50 tra Mercedes-Benz e il gruppo cinese Geely, sta sviluppando una nuova piattaforma e cerca partner con cui condividere i costi per realizzare l'auto di serie, che offrirebbe sempre due posti e sarebbe elettrica.

A dirlo è stato Dirk Adelman, CEO di smart Europe, che, come riporta Automotive News Europe, ha ammesso di aver iniziato i lavori sulla nuova piattaforma due mesi fa.

Si chiama Electric Compact Architecture

La nuova smart fortwo, quella di quarta generazione, userebbe come architettura la Electric Compact Architecture ovvero un'inedita piattaforma che è ancora agli albori. L'auto che ne nascerebbe dovrebbe essere lunga tra i 2,7 metri e gli 2,8 metri, essere elettrica con un'autonomia "decente" (come la definisce Adelman) e capace di ottenere 4 o 5 stelle ai crash test Euro NCAP.

E poi dovrebbe essere all'altezza degli ultimi standard europei in termini di funzionalità ADAS, come le #1 e #3. Una piattaforma così "purtroppo non esiste ancora", ha detto il CEO, ammettendo di aver presentato il progetto a diverse case automobilistiche europee, tra cui Renault, molti OEM cinesi e alcuni produttori a contratto. Non avendo ancora trovato nessuno, smart intanto ha iniziato a lavorarci da sola.

La domanda c'è ancora?

La sua prima smart fortwo è arrivata nel 1998, seguita da una seconda generazione nel 2006 e da una terza nel 2014. Nei suoi anni migliori, le fortwo con motore a combustione hanno raggiunto le 140.000 unità all'anno, con i mercati più grandi nell'Europa meridionale e un record nella città di Roma.

Poi, dopo essere diventata elettrica, è uscita di scena, facendo posto alla #1 e #3. "Ci piacerebbe realizzare questa vettura non solo dal mio punto di vista, ma se chiedi ai clienti, se chiedi ai nostri rivenditori, tutti vorrebbero avere una futura due posti nella gamma", ha detto Adelmann, ricordando che oggi in Europa le uniche auto con soli due posti sono la Citroen Ami e le sue sorelle Fiat e Opel o le microcar come la Microlino (classificate come quadricicli). Continuate a seguirci per restare informati e scoprire cosa sarà della smart fortwo.