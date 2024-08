La smart più grande di sempre è ormai a un passo. Il prossimo 28 agosto in Australia verranno tolti i veli alla smart #5, il SUV (per il momento) top di gamma della Casa sino-tedesca.

Come hanno lasciato intuire le prime foto, si tratterà di un modello orientato all'avventura e alla vita all'aria aperta. Un vero compagno di viaggio, quindi, che potrà essere anche personalizzato con numerosi accessori per migliorarne ulteriormente la praticità e la versatilità.

Un piccolo camper pronto a tutto

Nell'attesa di scoprirlo dal vivo, smart ci dà un'anticipazione degli accessori con una serie di interessanti bozzetti. Gli accessori fanno parte della "Adventurers Collection" e si integrano perfettamente con le linee della vettura.

Tra questi, ci sono le barre portatutto per il tetto con un particolare design studiato per ospitare sì le "classiche" mountain bike, ma anche una ruota di scorta e una tavola da surf.

smart smart #5, i teaser degli accessori smart smart #5, il box portatutto nel dettaglio

Le barre hanno anche un supporto per montare una GoPro e riprendere così il proprio viaggio. Come "appendice" delle barre c'è un vano all'altezza del montante posteriore che può essere sfruttato per riporre piccoli oggetti o attrezzature, magari necessarie per montare una tenda.

Tenda che si può agganciare direttamente al box, in una sorta di mini allestimento "camperizzato" per la smart. E c'è anche la scaletta per raggiungere più facilmente la zona superiore.

Il powertrain

Nonostante non siano ancora stati rilasciati dati tecnici ufficiali, durante la presentazione del concept al Salone di Pechino 2024, smart ha rivelato solo alcune informazioni, tra cui una batteria da 100 kWh a 800 Volt, capace di offrire un’autonomia di circa 550 km.

Sappiamo anche che la smart #5 avrà una lunghezza di 4,7 metri, una larghezza di 1,92 metri e un'altezza di 1,70 metri, con un passo di 2,9 metri.

Costruita sulla piattaforma SEA del Gruppo Geely, la #5 dovrebbe essere disponibile sia con trazione posteriore sia con trazione integrale. La versione Brabus, la più sportiva, potrebbe addirittura superare i 600 CV di potenza.