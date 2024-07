L'attuale gamma smart si amplierà a fine agosto con l'arrivo della grande #5, la più lunga della famiglia del Brand oggi un po' tedesco e un po' cinese.

Il debutto in Oriente, in base a quanto riportato dal magazine CarNewsChina.com, avverrà il 28 agosto e nelle settimane successive il nuovo crossover arriverà anche nel resto del mondo. Ecco i dettagli.

Una smart generosa

La più grande delle smart, come avevamo anticipato in un articolo non molto tempo fa, sarà un SUV di medie dimensioni lungo circa 4,70 metri e con un passo di poco meno di 3 metri, con un design esterno composto da linee nette e squadrate.

In base a quanto comunicato dall'azienda nelle informazioni preliminari del modello, grazie alle dimensioni più grandi delle sorelle #1 e #3 - soprattutto in termini di passo - sarà dotata di un pacco batterie dalla capacità di almeno 100 kWh, con architettura a 800 Volt, per garantire almeno 550 km di autonomia (WLTP) con una sola ricarica.

smart Concept #5

Meccanica condivisa

Maggiori informazioni riguardo i motori, invece, sono state riportate più di recente dal portale cinese CarNewsChina.com, che, in un approfondimento, ha spiegato che la smart #5 - proprio come le sorelle più piccole - sarà sicuramente disponibile in versione a singolo motore e in versione twin engine, la prima in grado di erogare una potenza di picco di circa 250 kW (340 CV) e la seconda di circa 267 kW (363 CV).

Ma non solo. Sempre secondo il magazine, in un secondo momento potrebbe poi arrivare anche una versione Brabus con doppio motore e una potenza di picco di 310 kW (421 CV).

smart Concept #5, gli interni

In base a quanto riportato sempre dal magazine, poi, una delle particolarità della nuova smart #5 sarà la nuova modalità di guida all-terrain, che dovrebbe permettere al crossover di poter essere guidato in fuoristrada su sabbia, neve, fango e roccia, abbinata a degli interni totalmente diversi da quelli delle sue sorelle e ancora più tecnologici.

Per saperne di più sulla nuova smart #5 non resta che attendere la fine dell'estate, quando saranno divulgate maggiori informazioni ufficiali e la data di arrivo anche sul nostro mercato.