Il tuner delle Mercedes-AMG Brabus ha aggiunto potenza e nuovi dettagli unici alla già speciale Classe S 63 AMG. Il risultato si chiama 930 S e si tratta di un'evoluzione estrema della berlina di Affalterbach, che già di serie sviluppa 802 CV grazie al powertrain ibrido plug-in. Scopriamo dunque come cambia.

Grande e potente

La nuova Brabus 930 S è l'evoluzione più estrema della Mercedes-AMG S 63 E-Performance. Per ottenere i 943 CV dichiarati, Brabus ha prima di tutto aumentato la potenza del V8 AMG da 4,0 litri da 611 a 750 CV, grazie a due nuovi turbocompressori, a un nuovo impianto di scarico e a una nuova mappatura motore. Il motore elettrico da 193 CV montato sull'asse posteriore, invece, è rimasto invariato.

Per poter gestire tutta la potenza extra, il tuner tedesco ha poi modificato le sospensioni, con l'obiettivo di abbassare l'altezza di marcia in alcune modalità di guida e poter così montare pneumatici anteriori 265/35ZR22 e posteriori 295/30ZR22.

Brabus 930 S

Tutte queste modifiche hanno permesso di aumentare le prestazioni della berlina, portando la velocità massima fino a 290 km/h e abbassando il tempo da 0 a 100 km/h a circa 3,1 secondi.

Tanto carbonio

Parlando di estetica, invece, per quanto riguarda la carrozzeria Brabus ha scelto di dotare la speciale Classe S di diversi elementi in fibra di carbonio e cerchi in lega monoblocco da 22 pollici.

Dentro, invece, non mancano delle nuove modanature sempre in fibra di carbonio e nuovi rivestimenti in pelle nera.

Brabus 930 S, gli interni

Per portarsi a casa uno dei pochi esemplari di Brabus 930 S, il prezzo da pagare è di 405.000 euro, circa 165.000 euro in più rispetto a un esemplare AMG "standard".