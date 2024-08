Debutterà il 28 agosto in Australia la smart #5, il nuovo SUV della Casa nonché il suo modello più grande mai prodotto. Nel frattempo ecco arrivare le prime foto che la ritraggono sì ancora camuffata, ma senza elementi posticci a modificarne l'aspetto.

Possiamo quindi dare un primo sguardo all'aspetto definitivo della smart #5, attesa in Europa nel corso del 2025.

Per l'avventura

Il comunicato stampa pone l'accento sulla natura avventurosa della smart #5, come testimoniato dalle foto che ritraggono il SUV elettrico alle prese con terreni impervi.

Di dati tecnici ufficiali non ne sono ancora stati comunicati e in occasione della presentazione della concept - avvenuta al salone di Pechino 2024 - la Casa si è limitata a parlare di una batteria da 100 kWh a 800 Volt, per un'autonomia di circa 550 km. Ci ha pensato però il Ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT) a spoilerare altre caratteristiche.

smart smart #5, le foto dei prototipi smart smart #5, le foto dei prototipi

Sappiamo quindi che la smart #5 sarà lunga 4,7 metri, posizionandosi nel segmento di BMW X3, Ford Mustang Mach-E e Volvo XC60, giusto per fare qualche esempio. La larghezza sarà di 1,92 m mentre l'altezza di 1,70 m, con passo ai vertici della categoria: 2,9 metri. Tutto lascia presupporre quindi a un'abitabilità di alto livello. Non ci dovrebbe però essere una versione a 7 posti.

A livello estetico il nuovo SUV smart ha forme tondeggianti e proporzioni nette, proprio per non rubare nemmeno un centimetro in abitacolo. Perde naturalmente gli eccessi della concept, come le luci sul tetto, ma l'aspetto generale non sembra cambiato particolarmente. Non ci sono foto degli interni ma a questo punto non ci aspettiamo grandi novità rispetto a quelle del prototipo, con strumentazione digitale e due monitor, uno centrale per l'infotainment e un altro per il passeggero.

Gli interni della smart #5 concept

Basata sulla piattaforma SEA del Gruppo Geely la smart #5 dovrebbe essere disponibile sia a trazione posteriore sia integrale, con la Brabus (la più sportiva) che potrebbe sfondare il muro dei 600 CV.