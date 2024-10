Dopo il debutto dello scorso maggio arriva nelle concessionarie la Jeep Avenger 4xe, versione a trazione integrale - ibrida - del piccolo crossover delle 7 feritoie. La gamma è così completa, con la prima 4WD che affianca quelle a trazione anteriore, disponibili con powertrain elettrico, benzina e mild hybrid.

Proprio quest'ultimo è quello dedicato alla Avenger 4xe, ma in versione da 136 CV. I prezzi partono da 31.950 euro.

Jeep Avenger 4xe, gli allestimenti

L'offerta della Jeep Avenger 4xe si dipana su due allestiment: Upland e lo speciale The North Face Edition, disponibile in 4.806 unità.

La Jeep Avenger 4xe Upland di serie prevede barre sul tetto, gancio traino posteriore, paraurti antigraffio, cerchi in neri da 17", luci full LED, sedili in tessuto lavabile, strumentazione e monitor centrale da 10,25" ciascuno, cruise control adattivo, hill descent control e telecamera posteriore a 180°.

Jeep Avenger 4xe

La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition aggiunge estetica dedicata, kit di benvenuto con tenda, borsone e borraccia, cerchi neri da 17" con dettagli dorati, illuminazione interna multicolore, sedili anteriori riscaldati, portellone ad azionamento elettrico e parabrezza riscaldato. Come detto si tratta di una versione a tiratura limitata ad appena 4.806 unità, numero che riprende l'altezza del Monte Bianco, la montagna più alta d'Europa.

Jeep Avenger 4xe, le ruote anteriori Jeep Avenger 4xe, gli interni

Jeep Avenger 4xe, come funziona la trazione integrale

Specifico per la Avenger 4xe il powertrain mild hybrid a 48 Volt è composto dal 1.2 turbo benzina 3 cilindri da 136 e due motori elettrici, uno inserito nella trasmissione - l'automatica doppia frizione a 6 rapporti - e l'altro abbinato all'asse posteriore, a offrire così la trazione integrale. A prescindere dalla carica della batteria: il 1.2 infatti può ricaricarla, permettendo quindi di poter contare sempre sulle quattro ruote motrici. L'unica discriminante è la velocità.

Jeep Jeep Avenger 4xe The North Face Edition

Fino ai 30 km/h la trazione integrale è sempre inserita, con ripartizione 50:50, mentre dai 31 ai 90 km/h si attiva unicamente quando necessario. Superati i 90 km/h si viaggia unicamente con le ruote anteriori in funzione, così da risparmiare carburante.

È presente inoltre il sistema Select Terrain con differenti modalità di guida: Auto, Snow, Sand&Mud, Sport.

Come sugli altri modelli dotati di tale motore anche la piccola Jeep può muoversi in modalità 100% elettrica alle basse velocità (1 km circa di autonomia) e può raggiungere i 194 km/h di velocità massima, passando da 0 a 100 km/h in 9,5".

Jeep Jeep Avenger 4xe The North Face Edition Jeep Jeep Avenger 4xe The North Face Edition. Gli interni

Jeep Avenger 4xe, le specifiche tecniche

Trattandosi della Jeep Avenger con l'animo più fuoristradistico la 4xe ha angoli caratteristici maggiorati rispetto alle altre versioni: attacco di 22°, dosso di 21° e uscita di 35°, con altezza da terra di 210 mm. I dati ufficiali dicono poi che può affrontare pendenze fino al 40%, mantenendo fino al 20% di trazione anche quando c'è poca o nessuna aderenza sull'asse anteriore.

Jeep Avenger 4xe, i prezzi