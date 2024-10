Si avvicina un traguardo importante per Jeep Renegade e Compass. I due modelli della Casa americana raggiungeranno la quota complessiva di un milione di esemplare (la maggior parte prodotta a Melfi) entro la fine del 2024.

Per celebrare questo obiettivo, Jeep presenta l’allestimento North Star, destinato a entrambi i modelli e caratterizzato da uno stile unico. Sarà ordinabile dal 10 ottobre, a partire da 35.600 euro per la Renegade e da 41.350 euro per la Compass.

La dotazione di serie

Collocato tra gli allestimenti Altitude e Summit, la North Star si distingue per una serie di dettagli esterni, a partire dalla tinta bicolore nera e Technogreen. I cerchi in lega (da 18” sulla Compass e 17” sulla Renegade) e i terminali sono neri, mentre sul cofano troviamo una decalcomania che, secondo Jeep, ha anche la funzione di ridurre l’effetto abbagliante del sole per il conducente.

Jeep Jeep Renegade e Compass North Star Jeep Jeep Compass North Star Jeep I nuovi sedili in tessuto

Non mancano anche i fendinebbia LED, mentre a bordo delle Jeep troviamo dei nuovi sedili realizzati in tessuto resistente capace di durare tre volte più a lungo di quello impiegato sulla Altitude. Di serie ci sono anche il tetto apribile e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, oltre al sistema di assistenza al parcheggio parallelo e perpendicolare.

Le motorizzazioni

Le versioni North Star di Renegade e Compass sono disponibili unicamente in forma elettrificata. Nello specifico, si possono ordinare le varianti mild hybrid 48 Volt da 131 CV e le ibride plug-in 4xe con trazione integrale da 190 CV e 240 CV, che permettono un’autonomia in elettrico di circa 50 km.

Come detto, il prezzo base è di 35.600 euro per la Renegade mild hybrid e di 41.350 euro per la Compass mild hybrid.