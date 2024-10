Inizia a mostrarsi la nuova Jeep Compass, il SUV compatto delle sette feritoie atteso al debutto tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Un modello importante per la Casa che, come la generazione attuale, verrà prodotto in Italia nello stabilimento Stellantis di Melfi.

Le novità saranno numerose: dalla piattaforma allo stile, passando per le motorizzazioni e gli interni. Ecco tutto quello che sappiamo.

Scelta allargata

Prima di tutto la meccanica: la nuova Jeep Compass si baserà sulla piattaforma STLA Medium, la stessa di Peugeot 3008 e 5008. Come i SUV del Leone anche la Compass 2024 potrà quindi contare su differenti tipologie di motorizzazioni: termica, ibrida ed elettrica. Con la possibilità di avere anche la trazione integrale.

Jeep Jeep Compass 2024, i primi bozzetti. L'anteriore Jeep Jeep Compass 2024, i primi bozzetti. Il posteriore

Ancora non ci sono specifiche tecniche, ma guardando alle "cugine" francesi ci aspettiamo una gamma composta dal 1.2 benzina mild hybrid da 136 CV, il 1.6 plug-in da 195 CV e gli elettrici da 213 o 230 CV, quest'ultimo con batteria da 96,9 kWh e autonomia dichiarata di 700 km.

Per quanto riguarda lo stile il teaser ci mostra unicamente la fiancata della nuova Jeep Compass, con proporzioni molto simili a quelle della generazione attuale. Da notare anteriore e posteriore particolarmente verticali, tipici delle vetture da fuoristrada, così da permettere una migliore percezione degli ingombri. Naturalmente ancora non sappiamo nulla degli interni della Jeep Compass 2024, facile però immaginarsi un grosso monitor centrale per gestire l'infotainment affiancato dalla strumentazione digitale.

Come detto la produzione è prevista a Melfi per il 2025, mentre la presentazione potrebbe avvenire a novembre 2024.