A Rolls-Royce sono serviti tre anni per fare questa Phantom d'oro

Rolls-Royce non si tira mai indietro di fronte a interessanti progetti one-off, come ha dimostrato negli ultimi anni e oggi con questa nuova Phantom unica, realizzata ispirandosi alla Phantom III del 1937 protagonista del film Goldfinger di James Bond, lo stesso che quest'anno compie 60 anni.

La realizzazione di questa nuova Rolls unica, in base a quanto dichiarato dalla Casa stessa, ha richiesto circa tre anni di lavoro, con un anno intero che è stato dedicato esclusivamente al complesso intarsio del cruscotto, che in realtà è una mappa del Passo Furka in Svizzera.

Un'auto davvero unica

Partiamo subito col dire che di oro questa Phantom ne ha ovunque, a cominciare per esempio dallo Spirit of Ecstacy, che è placcato in punti strategici, così come le coperture interne degli altoparlanti e le bocchette del clima.

Ma non solo. Le finiture dorate, infatti, adornano anche le console anteriori e posteriori e aprendo il vano portaoggetti si trova altro oro, questa volta con una citazione di Auric Goldfinger, il nemico di Bond nel film, che ha dato l'ispirazione anche per realizzare una mazza da golf placcata in oro presente nel bagagliaio, uguale a quella usata dall'attore tedesco Gert Frobe nel film.

Gli interni della Phantom Goldfinger

Infine, poi, nel vano "segreto" della console, realizzato appositamente per questa Phantom, i progettisti hanno scelto di nascondere un vero e proprio lingotto d'oro massiccio a forma di Phantom Speedform, da ben 18 carati, che potrebbe valere da solo circa mezzo milione di euro.

Il lingotto della Phantom Goldfinger

Con dettagli mai visti prima

Per quanto riguarda gli esterni, la Phantom è stata verniciata in giallo-nero e dotata di speciali cerchi in lega da 21 pollici con calotte centrali "fluttuanti", ispirate a quelle dell'auto originale. Anche la targa AU1 non è casuale ed è stata scelta appositamente per questa vettura: un riferimento al simbolo dell'Oro sulla tavola periodica degli elementi.

La Casa non ha divulgato i prezzi della speciale ammiraglia che, in base a quanto comunicato, è stata realizzata per un "importante" cliente in Inghilterra. Durante la presentazione Nick Rhodes, designer Bespoke di Rolls-Royce ha commentato:

"Creare la Phantom Goldfinger è stato uno dei più grandi viaggi creativi del Bespoke Collective. Le caratteristiche eleganti e stravaganti che fanno riferimento ai momenti più memorabili del film sono una squisita dimostrazione del potere di Bespoke nell'aggiungere un nuovo capitolo a una storia già esistente".

