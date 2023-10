Qualsiasi cifra abbiate in banca, è troppo poco per una come lei. Rolls-Royce e la sua divisione di Dubai sono state fiere di presentare al mondo la Pearl Cullinan, una Cullinan personalizzata unica nel suo genere, creata per celebrare un compleanno importante e per essere regalata ad una delle famiglie più ricche del mondo (rimasta ovviamente anonima).

Questa è anche la prima Cullinan su misura a essere stata modificata dal nuovo centro Private Office Dubai dell'azienda ed è stata creata in collaborazione con i concessionari locali.

Ispirata al festeggiato

Il progetto Pearl Cullinan ha preso il via all'inizio del 2022, ordinato da un affezionato cliente Rolls-Royce che voleva festeggiare il 90esimo compleanno del padre. I dirigenti di alto livello del marchio hanno incontrato l'uomo per conoscere la storia della sua vita e le sue passioni.

Questo incontro è stato la scintilla creativa che ha guidato l'intero progetto. Il SUV di lusso vanta così un'esclusiva finitura Bespoke Pearl Rose, ispirata al colore della perla più preziosa che possiede questo facoltoso festeggiato.

La vernice della Pearl Cullinan è unica al mondo Il colore della Pearl Cullinan è identico a quello di una perla vera

La vernice esclusiva presenta un'incantevole sfumatura di rosa che ha richiesto circa 30 tentativi diversi, ognuno dei quali è stato testato in simulazioni di luce diurna e sotto il sole del Medio Oriente per garantire che fosse perfetta. I pigmenti sono stati anche sottoposti a rigorosi test tecnici per assicurarsi che potessero resistere al calore e ai raggi UV.

La mascotte Spirit of Ecstasy è placcata in oro rosa

A complemento della finitura Pearl Rose, c'è un'unica linea di carrozza dipinta a mano in Rose Gold, abbinata alla mascotte Spirit of Ecstasy placcata in oro rosa. Questo tocco di eleganza continua con le pedane Bespoke all'apertura di ogni portiera.

Interni eccezionali

A bordo di questa Cullinan c'è una miscela di due diversi colori di pelle. I sedili anteriori, dove a quanto pare il festeggiato preferisce sedersi come passeggero, sono in Cashmere Grey. In omaggio al legame della famiglia con le perle, i sedili posteriori sono rivestiti in Ardent Red, ispirato alla tonalità del materiale usato per esporre le perle. Anche l'impiallacciatura in radica di noce ricorda le scatole di legno in cui le perle vengono presentate.

Gli interni sono rivestiti in vera madreperla I sedili in Cashmere Grey

I dettagli del ricamo presentano monogrammi RR in filo d'oro rosa sui poggiatesta, mentre gli inserti dei sedili posteriori si ispirano ai motivi simmetrici presenti sulle conchiglie delle ostriche. Da notare che questi dettagli sono angolati con la stessa precisione di 55 gradi dell'impiallacciatura.

Un dettaglio di questa Rolls-Royce

La Cullinan, lo ricordiamo, è uno dei prodotti dell'industria automobilistica che riceve il maggior numero di versioni speciali, pensiamo alla Cullinan Blue Shadow Edition presentata a maggio di quest'anno. Nel dicembre dello scorso anno, il SUV di lusso ha invece fatto la sua comparsa all'Art Basel con colori ispirati alla moda.