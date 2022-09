La Rolls-Royce Cullinan è tra i SUV più lussuosi e potenti al mondo. Si sa, però, che l’esclusività non è mai abbastanza ed ecco perché tuner come Novitec hanno messo a punto kit estetici e di potenziamento per non far mancare nulla.

Un esemplare “usato” di Cullinan Black Badge by Novitec è in vendita nella concessionaria tedesca Hollmann e costa quasi il doppio di un modello di serie: 797.895 euro.

Extra-larga ed extra-lusso

La Cullinan Black Badge ha percorso solo 100 km ed è equipaggiata col kit widebody Overdose di Novitec. Il pacchetto di modifiche estetiche e aerodinamiche (con elementi in fibra di carbonio) ha aggiunto 10 cm di carreggiata sull’anteriore e 12 cm al posteriore per una larghezza massima di 212 cm complessivi nel “retro”.

Al di là delle dimensioni extra-large, la Rolls-Royce attira l’attenzione con la tinta bicolore Salamanca Blue e Ice White Metallic, senza dimenticare i cerchi in lega da 24” neri Novitec Spofec.

L’abitacolo ha tutto il lusso che si può desiderare, con rivestimenti in pelle blu e Cashmere Grey. Alla guida ci si può rilassare sui morbidi sedili con funzione di massaggio, mentre di notte il soffitto s’illumina come un cielo stellato. I passeggeri posteriori, invece, possono godersi il viaggio guardando un film sui tablet integrati nei sedili anteriori.

L'intervento sul V12

Oltre all’estetica, la Rolls-Royce ha subito modifiche importanti anche al motore. Il 6.7 V12 della versione Black Badge è passato da 600 CV e 900 Nm a 707 CV e 1.060 Nm grazie all’intervento di Novitec. Il tuner tedesco ha ricalibrato la centralina e aggiunto un sistema di scarico sportivo per alzare potenza e “voce” della Cullinan.

I nuovi numeri si traducono in prestazioni ancora più esaltanti. Lo scatto 0-100 km/h della Rolls, infatti, è passato da 5,2 a 4,6 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 250 km/h. Senza “briglie” elettroniche, comunque, siamo convinti che il SUV inglese potrebbe tranquillamente toccare i 300 all’ora.

Infine, c’è il dettaglio dei consumi: secondo quanto riportato dalla concessionaria, la Cullinan fa registrare una media di 15,2 l/100 km nel ciclo combinato. Ma un pieno di benzina non dovrebbe essere un grande problema per chi è pronto a spendere quasi 800.000 euro.