Se i 1.000 CV della vostra Ferrari SF90 Stradale non vi sembrano sufficienti, c’è chi propone un'alternativa. La tedesca Novitec ha presentato il suo kit di potenziamento per la supercar ibrida di Maranello sfornando numeri ancora più vicini a quelli di una Formula 1. Con 1.109 CV totali, la SF90 Stradale ha davvero poco da invidiare alla F1-75 di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Toglie il respiro anche nello 0-200 km/h

Il cuore pulsante delle modifiche di Novitec riguarda l’unità ibrida. Il tuner ha scatenato tutto il potenziale inespresso del 4.0 V8 biturbo con le centraline Novitec N-Tronic che vanno ad intervenire sui parametri dell’iniezione e della pressione del turbo.

Inoltre, il nuovo impianto di scarico (disponibile anche con terminali in carbonio da 112 mm di diametro) promette di far “respirare” meglio il motore e di donare un sound ancora più aggressivo alla Ferrari.

È con questi interventi che la SF90 Stradale è passata da 1.000 a 1.109 CV e da 800 a 918 Nm. Oltre alla velocità massima di 340 km/h, impressionano i dati sulle accelerazioni: 0-100 km/h coperto in 2,4 secondi e 0-200 km/h in 6,3 secondi.

Personalizzazioni a non finire

La Ferrari si affida ad una silhouette ancora più aerodinamica grazie alle sospensioni Novitec che hanno abbassato la vettura di 30 mm sull’avantreno e 25 mm al retrotreno. Per evitare le “toccatine” su dislivelli e dossi, comunque, è presente un sistema di sollevamento anteriore che consente di alzare automaticamente l’auto di 40 mm.

L’intero set di modifiche estetiche composto da spoiler, cofano, alette, minigonne e diffusore in fibra di carbonio è stato studiato nella galleria del vento per non far perdere nemmeno un kg di carico aerodinamico alla SF90 Stradale.

Inoltre, nel pacchetto di Novitec sono inclusi i cerchi Vossen da 20 o 21”. E non mancano le personalizzazioni dell’abitacolo con alcantara e pelle con colori e dettagli disponibili su misura per ogni singolo cliente.