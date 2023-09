Chiamatele monovolume, minivan o MPV. Sono quelle auto che assieme alle altrettanto pratiche multispazio derivate spesso da veicoli commerciali hanno avuto alterne fortune anche in Europa e in Italia, ma che negli ultimi anni sembravano sparite dal mercato.

Anche la Renault Espace, modello capostipite delle monovolume d'impostazione più automobilistica, ha cambiato fisionomia diventando un SUV a sette posti. A presidiare il segmento restano ormai solo Mercedes Classe V, Volkswagen Multivan e ID. Buzz, Hyundai Staria e qualche altro "furgone" per trasporto persone.

La tendenza all'estinzione delle MPV sembra però aver subito una recente inversione, con tante nuove monovolume di lusso che hanno debuttato in Cina e si preparano a sbarcare anche in Europa e in Italia. Scopriamo assieme il fenomeno del nuovo "boom delle monovolume" che pare seguire proprio la famosa Via della Seta.

Lexus LM

Una delle prime monovolume di nuova generazione pensate per la Cina e destinate anche alle nostre strade è la Lexus LM, lussuosa vettura a 4 o 7 posti che è lunga 5,10 metri ed è spinta dal motore 2.5 full hybrid da 250 CV.

Le finiture di altissimo livello tipiche di Lexus si sposano sulla LM con sedili singoli e reclinabili, oltre che con un enorme display da 48" per i passeggeri posteriori. Il prezzo italiano è già stato fissato in 135.000 euro per la Lexus LM a 7 posti e in 155.000 euro per la 4 posti.

Maxus Mifa 9

Già venduta in Italia con un prezzo base di 88.000 euro è la Maxus Mifa 9, monovolume elettrica cinese lunga 5,27 metri con 7 posti e le immancabili portiere scorrevoli posteriori, oltre che finiture interne di alto livello.

Questa monovolume del gruppo SAIC è importata da Koelliker, ha una batteria da 90 kWh, un singolo motore elettrico da 245 CV, trazione anteriore e circa 400 km di autonomia.

Volvo EM90

Della Volvo EM90 conosciamo per il momento il nome e le forme da grande monovolume elettrica con cui il marchio svedese di proprietà della cinese Geely intende rilanciare la moda anche in Europa, partendo però proprio dalla commercializzazione in Cina.

Volvo EM90, il teaser

Già la sigla 90 nel nome ci dice che sarà una monovolume grande e lussuosa, oltre che elettrica, proprio come lo è il SUV EX90. La nuova Volvo EM90, che sarà svelata a novembre, è basata sulla piattaforma elettrica SEA di Geely che già viene utilizzata dalla Zeekr 009.

Forthing U-Tour V9

La Forthing U-Tour V9 ha fatto il suo debutto in anteprima mondiale all'ultimo Salone di Monaco presentandosi come una monovolume 7 posti con portiere scorrevoli, l'ormai immancabile grande griglia anteriore e motori 1.5 turbo benzina da 190 CV o ibrido plug-in.

Ancora non è dato sapere se la U-Tour 9 arriverà da noi, ma la presentazione bavarese lascia pensare che il grande gruppo Dongfeng che è dietro il marchio Forthing voglia sondare anche questa possibilità.

Denza D9

Al Salone di Monaco c'era anche la Denza D9, nuova monovolume del marchio nato da una joint venture tra BYD e Mercedes, disponibile in Cina con uno o due motori elettrici (312 o 374 CV), oppure in versione ibrida plug-in con grande autonomia elettrica e potenze da 300 a 407 CV.

La lunghezza di questa imponente monovolume cinese è di 5,25 metri e le finiture sono da vera auto di lusso, sia in configurazione a 7 posti che a 4 posti. Forse in Europa arriverà solo la versione elettrica, mentre in Cina viene già venduta con un prezzo base equivalente a circa 44.000 euro.

Voyah Dreamer

Un altro classico cinese delle nuove Monovolume è la Voyah Dreamer, vettura del marchio di Dongfeng che già vende la Free in Europa. La Dreamer è più lunga delle concorrenti con i suoi 5,31 metri ed è offerta in patria sia a 7 posti che nella versione VIP a 4 posti con poltrone posteriori reclinabili.

La versione elettrica della Voyah Dreamer ha due motori per un totale di 435 CV, fino a 605 km di autonomia e uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. L'ibrida plug-in è una range extender da 389 CV. Il listino cinese della Dreamer parte da circa 48.000 euro.

Roewe iMax8

Con la Roewe iMax8 ci addentriamo nel cuore del mercato cinese delle monovolume o MPV, una vettura lunga 5,01 metri di SAIC con 7 posti e la scelta tra un motore benzina da 234 CV o un elettrico da 245 CV e 570 km di autonomia.

In Cina la Roewe iMax8 ha un prezzo di partenza di circa 33.000 euro nel caso dell'elettrica e di quasi 24.500 euro per l'elettrica.

Trumpchi M8

GAC è forse il gruppo cinese più attimo nel segmento delle monovolume, con ben tre MPV in produzione e due in arrivo marchiati Trumpchi. Il modello più famoso e venduto è la Trumpchi M8 che misura 5,21 metri di lunghezza e ha motori a benzina, full hybrid, plug-in hybrid ed elettrici.

Le potenze vanno dai 190 CV della full hybrid ai 369 CV nel caso dell'ibrida plug-in chiamata Trumpchi E9. Anche in questo caso sono disponibili versioni a 7 posti o le più lussuose configurazioni a 4 posti con poltrone reclinabili posteriori. Prezzi cinesi a partire da circa 23.000 euro.

Hycan V09

Una vera e propria outsider nella sfida delle monovolume cinesi è la Hycan V09, novità elettrica di GAC che è lunga 5,21 metri, ha 7 posti e in Cina costa l'equivalente di 41.000 euro e punta molto sui sistemi di guida automatizzata.

Il motore elettrico anteriore ha una potenza di 275 CV e la batteria nei tagli da 92, 95 0 114 kW consente alla Hycan V09 di percorrere fino a 762 km con un pieno di elettroni.

Zeekr 009

In questo gruppo lo stile più squadrato e imponente ce l'ha però la Zeekr 009, monovolume elettrica di Geely lunga 5,20 metri e imparentata con la futura Volvo EM90 che è anche il più tecnologico ed evoluto degli MPV cinesi di lusso.

I due motori elettrici offrono una potenza combinata di 544 CV, trazione integrale e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi, risultando la monovolume più scattante al mondo. La batteria più grande è quella da 140 kWh che promette un'autonomia di 822 km. In Cina costa come minimo 65.000 euro.