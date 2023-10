Come la Phantom e la Ghost, anche la Rolls-Royce Cullinan è una base perfetta per personalizzazioni ad alto tasso di lusso. Il SUV inglese è stato già ritoccato a dovere da diversi atelier in tutto il mondo e una delle ultime edizioni speciali ad aggiungersi a questo speciale elenco è la “Inspired by Fashion”.

La serie limitata di otto esemplari è stata svelata nel corso di un’esibizione a Macao, dove sono stati presentati tutti i dettagli che rendono la Cullinan Black Badge ancora più unica.

Gli interni non passano inosservati

Come suggerisce il nome stesso, la “Inspired by Fashion” prende ispirazione dal mondo dell’alta moda, sia nelle colorazioni degli esterni che nelle scelte dei rivestimenti interni. Alla verniciatura Military Green, infatti, è abbinato un abitacolo davvero diverso da tutti gli altri.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge Inspired by Fashion

Dentro troviamo rivestimenti in colorazione Military Green con inserti Navy Blue e Mandarin Orange, che contribuiscono a creare un ambiente tanto ricercato quanto estremamente vivace negli abbinamenti cromatici.

La zona posteriore è ancora più speciale. Chiamata “Starlight Tailgate”, integra 192 punti luce con fibra ottica che hanno richiesto oltre 22 ore per essere minuziosamente posizionati. A completare il tutto c’è la Viewing Suite, ovvero la speciale configurazione coi sedili arancioni per godersi un picnic all’aria aperta comodamente dal bagagliaio della propria Cullinan.

600 CV di pura eleganza

La personalizzazione non altera minimamente le performance della Cullinan. A spingere il SUV Rolls-Royce ci pensa sempre il 6,75 litri V12 che nella versione Black Badge raggiunge i 600 CV. Capace di scattare da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi e raggiungere una velocità massima di 250 km/h, questa “Rolls” costa di base almeno 420.000 euro.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge Inspired by Fashion

A questo prezzo si devono aggiungere gli infiniti accessori selezionabili dal catalogo ufficiale, senza parlare delle richieste specifiche dei clienti o di personalizzazioni come la “Inspired by Fashion”. Ecco perché il prezzo può alzarsi vertiginosamente e sfiorare (o in alcuni casi superare) il milione di euro.