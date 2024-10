Volkswagen si prepara davvero a chiudere tre fabbriche tedesche

Volkswagen vuole chiudere almeno tre fabbriche in Germania, licenziare decine di migliaia di dipendenti e ridimensionare in modo permanente i suoi restanti impianti nel Paese.

A confermare la notizia, riportata dalla Reuters, è stata la stessa responsabile del Consiglio di fabbrica, Daniela Cavallo, che di fronte ai lavoratori di Wolfsburg ha ribadito che su questo il management Volkswagen è "assolutamente serio" e che non si tratta affatto di un'azione dell'azienda per sabotare la contrattazione collettiva.

La distanza tra lavoratori e azienda

La Cavallo non ha specificato quali sono questi stabilimenti e quanti saranno esattamente i tagli alla forza lavoro di Volkswagen che oggi ammonta a quasi 300.000 dipendenti, ma ha aggiunto:

"Questo è il piano del più grande gruppo industriale tedesco per iniziare la svendita nel suo paese d'origine, la Germania."

Daniela Cavallo, presidentessa del Consiglio di fabbrica Volkswagen

La rappresentante dei lavoratori, uniti da settimane in un braccio di ferro con il gruppo tedesco contro i tagli annunciati, ha anche detto che le parti sono d'accordo sulla natura dei problemi che Volkswagen deve affrontare, ma che sono molto distanti sulle risposte da dare.

Gli operai sospendono la produzione in 11 fabbriche Volkswagen

Per questo, come riporta Automotive News Europe, gli operai Volkswagen hanno sospeso la produzione in undici stabilimenti tedeschi per manifestare contro i tagli. Questo dà inizio a una settimana difficile nei rapporti tra l'azienda e i lavoratori che culminerà il 30 ottobre con la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2024 che potrebbero evidenziare un ulteriore calo delle vendite e dei profitti.

Secondo il quotidiano economico tedesco Handelsblatt tra i tagli previsti da Volkswagen ci sarebbe la riduzione del 10% dei salari, lo stop all'aumento delle retribuzioni per due anni, manovre di Volkswagen necessarie per risparmiare 4 miliardi di euro.