Volkswagen Tayron, i prezzi e gli allestimenti

Aprono oggi gli ordini, con consegne previste per i primi mesi del 2025, della Volkswagen Tayron, il nuovo SUV 7 posti tedesco erede della Tiguan Allspace. Lunga 4,77 metri e con abitacolo da 5 o 7 posti è mossa da una gamma motori ampia, che agli ormai immancabili powertrain elettrificati mild hybrid e plug-in affianca il 2.0 diesel, in versione da 150 o 193 CV.

I prezzi della Volkswagen Tayron partono da 45.900 euro per la versione entry level, fino ad arrivare ai 60.850 della top di gamma, mossa dal 1.5 plug-in da 272 CV.

Volkswagen Tayron, gli allestimenti

La Volkswagen Tayron è disponibile in 5 differenti allestimenti: Life, Edition Plus, Elegance, R-Line ed R-Line Plus.

La versione entry level di serie offre cerchi in lega da 18", luci full LED, strumentazione digitale da 10,2", monitor centrale da 12,9", avviamento e spegnimento keyless, cruise control adattivo, park assist plus, climatizzatore automatico tri-zona e tendine parasole integrate nelle portiere posteriori.

La Tayron Edition Plus aggiunge portellone posteriore ad azionamento elettrico, vetri posteriori oscurati, mancorrenti cromati, park assist pro, proiettori a matrice di LED, apertura porte senza chiave e antifurto.

Volkswagen Tayron

Per 5.000 euro in più l'allestimento Elegance offre di serie cerchi in lega da 19", sistema full keyless, illuminazione interna con 30 tinte, sedili anteriori riscaldabili e massaggianti, volante riscaldato, sistema Car2X e inserti dedicati.

La Volkswagen Tayron R-Line si caratterizza per un look più sportivo, cerchi in lega da 20", volante sportivo e pedaliera in acciaio spazzolato, la R-Line Plus invece mette sul piatto vernice metallizzata, memorizzazione manovre di parcheggio e safelock.

La lista degli optional del SUV 7 posti Volkswagen è come sempre ricca e comprende vari pacchetti estetici e tecnologici, differenti tonalità per la vernice e personalizzazioni varie.

Volkswagen Tayron, la plancia Volkswagen Tayron, il bagagliaio

Volkswagen Tayron, i prezzi

Versione Motore Prezzo Volkswagen Tayron Life 1.5 eTSI 150 CV 45.900 euro Volkswagen Tayron Life 2.0 TDI 150 CV 48.050 euro Volkswagen Tayron Life 2.0 TDI 150 CV 4Motion 53.350 euro Volkswagen Tayron Life 1.5 TSI eHybrid 204 CV 53.200 euro Volkswagen Tayron Edition + 1.5 eTSI 150 CV 46.100 euro Volkswagen Tayron Edition + 2.0 TDI 150 CV 48.250 euro Volkswagen Tayron Edition + 2.0 TDI 150 CV 4Motion 53.550 euro Volkswagen Tayron Edition + 1.5 TSI eHybrid 204 CV 53.400 euro Volkswagen Tayron Elegance 1.5 eTSI 150 CV 50.900 euro Volkswagen Tayron Elegance 2.0 TDI 150 CV 53.050 euro Volkswagen Tayron Elegance 2.0 TDI 150 CV 4Motion 58.350 euro Volkswagen Tayron Elegance 1.5 TSI eHybrid 204 CV 58.200 euro Volkswagen Tayron R-Line 1.5 eTSI 150 CV 49.900 euro Volkswagen Tayron R-Line 2.0 TDI 150 CV 52.050 euro Volkswagen Tayron R-Line 2.0 TDI 150 CV 4Motion 57.350 euro Volkswagen Tayron R-Line 1.5 TSI eHybrid 204 CV 57.200 euro Volkswagen Tayron R-Line 1.5 TSI eHybrid 272 CV 59.750 euro Volkswagen Tayron R-Line + 1.5 eTSI 150 CV 51.000 euro Volkswagen Tayron R-Line + 2.0 TDI 150 CV 53.150 euro Volkswagen Tayron R-Line + 2.0 TDI 150 CV 4Motion 58.450 euro Volkswagen Tayron R-Line + 1.5 TSI eHybrid 204 CV 58.300 euro Volkswagen Tayron R-Line + 1.5 TSI eHybrid 272 CV 60.850 euro

Fotogallery: Volkswagen Tayron (2025)