Ora la Omoda 5 si può noleggiare anche solo per un mese

Il noleggio mensile piace a sempre più italiani. Permette di guidare un'auto senza legarsi troppo a un brand o a un noleggiatore, con possibilità di disdire l'abbonamento quando lo si desidera.

Tra le tante aziende che offrono questo servizio molto particolare c'è anche Drivalia, società del Gruppo CA Auto Bank, che a partire da questo mese ha inserito nella propria flotta di auto a noleggio anche il nuovo crossover cinese Omoda 5. Scopriamo dunque come noleggiarlo e i costi.

Come funziona il noleggio della Omoda 5

Il noleggio della Omoda 5 da parte di Drivalia è stato pensato sia per clienti privati che per liberi professionisti e aziende. L'attivazione può essere fatta online, sia su drivalia.com che su Amazon, o presso i Drivalia Mobility Store, e può essere rinnovata fino a 12 mesi di seguito. La disdetta, invece, può essere fatta in qualsiasi momento, senza penali, una volta trascorsi i primi 30 giorni.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, il voucher di attivazione di CarCloud ha un costo di 299 euro e permette, una volta attivato l’abbonamento, di prenotare il veicolo, ritirarlo e cambiarlo con un preavviso di 48 ore lavorative presso uno dei Drivalia Mobility Store abilitati, mentre il canone mensile ha un costo di 499 euro (439 euro per il primo mese grazie alla promo valida fino al 15 novembre) e include 1.500 km al mese e alcuni servizi come la polizza RC Auto, la copertura Kasko e furto e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Omoda 5, gli interni

Infine, grazie all'abbonamento sottoscritto, il cliente può usufruire di 24 ore al mese di car sharing Drivalia per i primi 3 mesi nelle città di Roma, Torino, Milano o Lione. La nuova formula può essere sottoscritta già ora in undici regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto.