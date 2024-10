La nuova Kia Sportage inizia a mostrarsi in video

In vendita sul mercato internazionale dal 2021, l'attuale generazione della Kia Sportage riceverà presto un aggiornamento.

Nell'ambito del cosiddetto restyling di mezza età, il modello riceverà degli aggiustamenti per rimanere competitivo rispetto ai suoi principali rivali e aggiungerà anche più tecnologia. I dettagli sono già visibili nei primi teaser rilasciati dal marchio sucdoreano.

Nuove luci

Come sempre accade con i restyling di metà ciclo, le principali novità saranno concentrate nella parte anteriore. In questo senso, la Kia Sportage 2025 avrà fari più grandi e di forma verticale, ispirati agli ultimi lanci Kia. Spiccano anche le luci diurne a LED, la griglia più sottile e il paraurti leggermente ridisegnato.

Foto di: Kia Nuova Kia Sportage 2025, il dettaglio dei fari anteriori

Sulle fiancate, cambierà solo il design dei cerchi in lega, con elementi specifici per ogni versione. Il posteriore, invece, avrà fanali riposizionati con elementi interni e, come per il frontale, un paraurti leggermente rivisto. Le novità saranno applicate sia alla carrozzeria allungata (venduta in regioni come Corea del Sud, Nord America e Australia) sia al modello più corto, destinato a Europa e Brasile.

Nuova Kia Sportage 2025, il dettaglio dei fari posteriori

Motori confermati

La meccanica rimarrà invariata, in quanto i propulsori attualmente offerti sono ancora relativamente efficienti e in linea con le norme antinquinamento del mercato globale.

A seconda della regione, l'attuale Sportage dispone di motori a benzina 2.0 e 2.5 aspirati, oltre a 1.5 T-GDI, 1.6 T-GDI e 2.0 T-GDI (turbo benzina a iniezione diretta), nonché di opzioni diesel 1.6 CRDi e 2.0 CRDi e di versioni ibride - sia MHEV (micro-ibrido) che PHEV (plug-in). I cambi possono essere manuali, automatizzati a doppia frizione a 7 rapporti o automatici a 6 o 8 rapporti.

Nuova Kia Sportage 2025, il video teaser

Il facelift dovrebbe arrivare sui principali mercati internazionali nel 2025, dopo essere stato lanciato sul mercato internazionale a novembre 2024.