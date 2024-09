La gamma di auto elettriche Kia si amplierà presto con nuovi modelli. Dopo l'arrivo a listino della nuova compatta EV3, nel 2025 si aggiungerà la più piccola EV2, una crossover elettrica lunga circa 4 metri che sarà la prima auto del Brand sviluppata appositamente per il solo mercato europeo.

Attraverso il nostro render proviamo a scoprire che aspetto avrà, ricordando che il prezzo di listino dovrebbe essere compreso tra i 20.000 e i 30.000 euro.

Una piccola elettrica

Il nostro render dà forma in anteprima alla futura Kia EV2. La nuova piccola elettrica coreana avrà un design ispirato a quello delle auto a batteria più grandi della Casa, inaugurato dalla EV9 e ripreso più di recente dalla EV3.

In particolare, non dovrebbero mancare dei gruppi ottici anteriori con firma luminosa a falce, abbinati a un cofano dalle forme piuttosto squadrate posizionato sotto a un parabrezza molto verticale.

Come anticipato, la lunghezza complessiva dovrebbe essere al massimo di 4,00 metri, ovvero circa 30 cm più corta della EV3 stessa, ma con un passo piuttosto generoso di 2,56 metri, che dovrebbe garantire sufficiente agilità nel traffico cittadino.

Motor1.com Kia EV2 (2026), il render di Motor1.com

Più in generale, la scocca e il telaio potrebbero essere in comune con quelli della piccola Hyundai Inster, la "sorella" della EV2, rispetto alla quale, però, questa nuova coreana potrebbe avere dei pacchi batteria diversi: si dice da 42 kWh di capacità con chimica LFP e da 62 kWh di capacità con chimica NMC, valori sufficienti a garantire rispettivamente 300 o 440 km di autonomia secondo il ciclo WLTP, in base a quanto riportato recentemente da alcuni magazine britannici.

Un segmento importante

Quando arriverà sul mercato, la nuova Kia EV2 si inserirà nel rinato segmento A, oggi "casa" di alcuni nuovi importanti modelli chiave per i vari Brand.

Tra questi, per esempio, ci sono nomi come la Citroen C3, lunga 4,01 metri e disponibile anche con motorizzazioni termiche e la Fiat Grande Panda, imparentata con la francese, ma anche la Dacia Spring e, appunto, la "sorella" Hyundai Inster.