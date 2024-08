La Kia XCeed ha appena guadagnato una nuova motorizzazione 1.5 mild hybrid a benzina da 140 CV che si può abbinare anche al cambio automatico doppia frizione a 7 marce.

È proprio questa novità che ho voluto guidare nel tragitto Roma-Forlì per saggiarne le qualità di efficienza nella prova dei consumi reali. Sui 360 km di test la XCeed ottiene una media di 5,05 l/100 km (19,80 km/l) e spende 34,07 euro per la benzina del viaggio.

Efficienza buona, ma un po' sotto la media

L'efficienza della nuova Kia XCeed mild hybrid non è quindi da primato, ma non sfigura neppure nella classifica dei consumi reali, graduatoria nella quale il SUV crossover sudcoreano si posiziona un po' sotto la media, a pari merito con la Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid 4WD Automatica.

Kia XCeed, la vista di tre quarti anteriore

Consumi superiori li hanno registrati la Hyundai Kona 1.0 T-GDI 48V 120CV Manuale (5,20 l/100 km - 19,2 km/l), la Nissan Qashqai Mild Hybrid 158 CV Xtronic 2WD (5,55 l/100 km - 18,0 km/l) e la Fiat 500X Cross 1.3 T4 150cv DDCT FWD (6,00 l/100 km - 16,6 l/100 km).

A consumare di meno ci hanno invece pensato la Opel Mokka 1.2 Benzina 130 CV manuale (4,75 l/100 km - 21,0 km/l), la Skoda Kamiq 1.0 TSI 116 CV manuale (4,25 l/100 km 23,5 km/l) e la Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV (4,10 l/100 km - 24,3 km/l).

Comoda e ben accessoriata

L'auto che ho utilizzato per la prova consumi reali è la Kia XCeed 1.5 T-GDi DCT MHEV GT Line Plus, la versione top di gamma che ha già tutto di serie. Parlo dei cerchi in lega da 18", vernice metallizzata, tetto panoramico, sedili in pelle, pedaliera in alluminio e impianto audio premium JBL.

Kia XCeed, gli interni

Il tutto per un prezzo tutto compreso di 37.100 euro che mi ha permesso di viaggiare su un'auto comoda e scattante al tempo stesso, ben accessoriata e con ausili alla guida completi. Peccato solamente per la visibilità posteriore che non è delle migliori, complice la linea sportiveggiante della coda che impone un lunotto non troppo ampio.

Utili i 50 litri di benzina nel serbatoio

Nelle più comuni situazioni di utilizzo la nuova Kia XCeed mild hybrid con trazione anteriore e 140 CV ha confermato un discreto livello di efficienza, risultando un po' più assetata solo nella guida in autostrada.

Il serbatoio da 50 litri di benzina mi ha permesso comunque di avere a disposizione un'autonomia quasi sempre superiore ai 650 km, con punte oltre i 1.000 km su strada extraurbana a velocità bassa e costante.

Kia XCeed, il dettaglio delle luci posteriori

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 6,7 l/100 km (14,9 km/l)

745 km di autonomia teorica

745 km di autonomia teorica Autostrada: 7,5 l/100 km (13,3 km/l)

665 km di autonomia teorica

665 km di autonomia teorica Economy run: 4,2 l/100 km (23,8 km/l)

1.190 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Kia XCeed 1.5 T-GDi DCT MHEV GT Line Plus Ibrido (Benzina) 103 kW Euro 6E

(Risp Reg UE 715/2007*2023/443EA) 1.355 kg 139 g/km

Dati

Vettura: Kia XCeed 1.5 T-GDi DCT MHEV GT Line Plus

Listino base: 37.100 euro

Data prova: 26/07/2024

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 38°/Sereno, 32°

Prezzo carburante: 1,874 euro/l (Benzina)

Km totali della prova: 2.010

Km totali all'inizio del test: 126

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 73 km/h

Pneumatici: Continental PremiumContact 6 - 235/45 R18 94V (Etichetta UE: B, A, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 5,05 l/100 km (19,80 km/l)

Computer di bordo: 5,2 l/100 km

Alla pompa: 4,9 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 34,07 euro

Spesa mensile: 75,71 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 211 km

Quanto fa con un pieno: 990 km

