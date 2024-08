Il recente restyling della Ford Puma ha portato al SUV compatto una serie di aggiornamenti di design, soprattutto al frontale e ai gruppi ottici, ma anche agli interni e alle motorizzazioni che sono tutte mild hybrid.

Per capire se e come è cambiata l'efficienza della Puma ho deciso di guidare la rinnovata Ford Puma 1.0 mild hybrid da 125 CV con cambio manuale, vettura che nella prova dei consumi reali ha registrato un'ottima media di 4,10 l/100 km (24,39 km/l) e una spesa di 27,88 euro per la benzina del viaggio di 360 km.

È tra le più efficienti B-SUV a benzina

Messi a confronto con i risultati delle altre auto a benzina presenti nella classifica dei consumi reali, i 4,10 l/100 km della Ford Puma mild hybrid posizionano l'auto dell'Ovale Blu poco oltre la Top 10, davanti ad altri SUV e crossover compatti come Skoda Kamiq 1.0 TSI 116 CV Manuale (4,25 l/100 km - 23,5 km/l), Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 CV (4,30 l/100 km - 23,2 km/l) e Fiat 500X 1.5 T4 Hybrid 130CV DCT7 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l).

Ford Puma (2024), la vista di tre quarti anteriore

L'unico B-SUV a benzina che ha consumato meno della nuova Ford è la mild hybrid Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 CV 48V iMT che domina la classifica di categoria con i suoi sorprendenti 3,75 l/100 km (26,6 km/l).

Spazio di carico in abbondanza, ma chi siede dietro non è in prima classe

L'esemplare che ho provato è una Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Titanium, versione di accesso alla gamma Puma che ha già di serie la nuova griglia frontale Titanium design, i cerchi in lega da 17", fari full LED, vetri oscurati, climatizzatore automatico, cambio manuale a 6 rapporti, pulsante di accensione, telecamera posteriore e infotainment in plancia SYNC 4 con Touchscreen da 12".

Ford Puma (2024), gli interni

La dotazione aggiuntiva di optional a pagamento come la vernice metallizzata, i fari Matrix Full Led adattivi e predittivi, il co-pilot pack, il comfort pack e il tetto panoramico apribile porta il prezzo di listino a 32.500 euro, scontabile però con gli incentivi statali.

Pur senza il cambio automatico che avrei apprezzato molto (disponibile comunque in gamma), questa Ford Puma restyling conferma le buone qualità già note del modello come la grande capacità di carico nel bagagliaio garantita anche dal generoso scomparto inferiore Ford Megabox, la buona agilità di guida e il brio in accelerazione.

Ford Puma (2024), il dettaglio del Megabox nel bagagliaio

Apprezzabile mi è sembrato anche il nuovo sistema di infotainment centrale con una connettività stabile e chiara, gli ausili alla guida precisi e funzionali, oltre alla tecnologia di bordo. Migliorabili mi paiono invece le dotazioni e lo spazio per i passeggeri posteriori, assieme a una rumorosità del tre cilindri turbo elettrificato che a volte risulta un po' invadente.

Consumi mai troppo alti

Nell più comuni condizioni di guida la nuova Ford compatta mi ha permesso di registrare consumi medi di buon livello, anche nei viaggi in autostrada che solitamente richiedono un più alto tributo di carburante.

Ford Puma (2024), la vista posteriore

Il serbatoio da 42 litri di benzina offre alla Puma mild hybrid un'autonomia teorica vicina ai 700 km, con punte oltre i 1.000 km adottando uno stile di guida molto accorto e su percorsi ideali per i bassi consumi.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 5,3 l/100 km (18,8 km/l)

789 km di autonomia teorica

789 km di autonomia teorica Autostrada: 6,1 l/100 km (16,3 km/l)

684 km di autonomia teorica

684 km di autonomia teorica Economy run: 3,1 l/100 km (32,2 km/l)

1.352 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Titanium Ibrido (Benzina) 91,9 kW Euro 6E

(Risp Reg UE 715/2007*2023/443EA) 1.226 kg 122 g/km

Dati

Vettura: Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Titanium

Listino base: 27.500 euro

Data prova: 04/07/2024

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 31°/Sereno, 25°

Prezzo carburante: 1,889 euro/l (Benzina)

Km totali della prova: 1.805

Km totali all'inizio del test: 636

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Goodyear EfficientGrip Performance 2 - 215/55 R17 98W XL (Etichetta UE: B, A, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 4,10 l/100 km (24,39 km/l)

Computer di bordo: 4,2 l/100 km

Alla pompa: 4,0 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 27,88 euro

Spesa mensile: 61,96 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 258 km

Quanto fa con un pieno: 1.024 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.