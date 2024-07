Fresca di restyling, la Skoda Kamiq rappresenta il livello di accesso alla gamma dei SUV cechi con tre motorizzazioni a benzina. A metà della gamma si posiziona la versione col motore 1.0 TSI da 116 CV e il cambio manuale a 6 marce.

Ho scelto proprio questa Kamiq a benzina per impegnarla nella prova dei consumi reali e verificare una media di 4,25 l/100 km (23,53 km/l) lungo il mio classico tragitto Roma-Forlì. Questo buon risultato si traduce in una spesa di 28,75 euro per la benzina del viaggio.

Consumi al top tra i SUV a benzina

Messa a confronto con altre auto a benzina simili presenti nella classifica consumi reali, la Skoda Kamiq si piazza in buona posizione, davanti alla Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 CV Style (4,30 l/100 km - 23,2 km/l), alle Citroen C3 Aircross PureTech 130 S&S Aut. EAT6 e Fiat 500X 1.5 T4 Hybrid 130CV DCT7 (entrambe a quota 4,50 l/100 km - 22,2 km/l) e al duo Renault Captur Intens TCe 130 EDC e Kia Stonic 1.0 T-GDI DCT MHEV (da 4,70 l/100 km - 21,2 km/l).

Skoda Kamiq, la vista di tre quarti anteriore

Più "virtuosa" della Skoda si è invece dimostrata la mild hybrid Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 CV 48V iMT con i suoi 3,75 l/100 km (26,6 km/l).

Agile e spaziosa

L'auto della prova è in allestimento Style, quello che ha già di serie i cerchi in lega da 17", le finiture esterne nere, i vetri posteriori oscurati e i fari full LED. Nella dotazione standard non mancano neppure il climatizzatore automatico bizona, i sedili anteriori regolabili in altezza e con supporto lombare, la connettività Apple CarPlay e Android Auto, oltre alla strumentazione digitale.

Skoda Kamiq, gli interni

La presenza bordo di optional come l'Assisted Drive Plus con Light & View e la vernice metallizzata portano il listino finale a quota 30.760 euro. Con questa cifra si può guidare un'auto molto spaziosa in rapporto alle misure esterne (4,24 metri di lunghezza), con una buona guidabilità e agilità, ma anche con ausili alla guida precisi e affidabili.

La video prova della Skoda Kamiq restyling

Poco assetata sempre

Nelle più comuni condizioni di guida la Kamiq a benzina da 116 CV si è dimostrata sempre poco assetata di carburante, con un leggero aumento dei consumi solamente in autostrada.

Skoda Kamiq, la vista di tre quarti posteriore

Il serbatoio da 50 litri è sufficiente a fornire un'autonomia mediamente intorno agli 800 km, con punte oltre i 1.000 km quando si guida con molta attenzione all'efficienza.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 5,8 l/100 km (17,2 km/l)

860 km di autonomia teorica

860 km di autonomia teorica Autostrada: 6,1 l/100 km (16,3 km/l)

815 km di autonomia teorica

815 km di autonomia teorica Economy run: 3,5 l/100 km (28,5 km/l)

1.425 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Skoda Kamiq 1.0 TSI 116 CV Manuale Style Benzina 85 kW Euro 6E

(Risp Reg UE 715/2007*2023/443EA) 1.179 kg 127 g/km

Dati

Vettura: Skoda Kamiq 1.0 TSI 116 CV Manuale Style

Listino base: 28.500 euro

Data prova: 20/05/2024

Meteo (partenza/arrivo): Pioggia, 27°/Pioggia, 17°

Prezzo carburante: 1,879 euro/l (Benzina)

Km totali della prova: 861

Km totali all'inizio del test: 2.896

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 71 km/h

Pneumatici: Michelin Primacy 4 S1 - 205/55 R17 91V XL (Etichetta UE: A, B, 68 dB)

Consumi

Media "reale": 4,25 l/100 km (23,53 km/l)

Computer di bordo: 4,4 l/100 km

Alla pompa: 4,1 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 28,75 euro

Spesa mensile: 63,89 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 250 km

Quanto fa con un pieno: 1.176 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.