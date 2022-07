A distanza di tre anni dal debutto, è tempo di un restyling per la Kia XCeed. Il crossover sudcoreano riceve un nuovo look e interni più tecnologici, oltre ad una gamma di motori ancora più completa e sportiva.

Tra le novità più importanti, infatti, c’è il debutto dell’allestimento GT Line, mentre la dotazione tecnologica resta piuttosto interessante.

Come cambia dentro e fuori

Il restyling della Kia XCeed si riconosce subito per i nuovi fari LED anteriori e posteriori. Ad essere nuovo è anche l’intero frontale, con una mascherina ridisegnata e nuovi inserti neri e grigi nella zona delle prese d’aria per rendere ancora più dinamico il “muso” del crossover.

Nel posteriore spicca un nuovo diffusore nero con inserti cromati, mentre tra i cerchi in lega si può scegliere la misura da 16” (offerta di base su pneumatici 205/60 R16) o quella da 18” (con gomme 235/45 R18) per l’allestimento GT-Line.

Quest’ultima versione si caratterizza per il look più sportiveggiante e per la presenza di numerosi dettagli esclusivi esterni e interni. Ad esempio, a bordo della XCeed GT Line sono presenti dei sedili con design unico, il volante tagliato nella parte inferiore, il rivestimento del padiglione di colore nero e il pomello del cambio in pelle traforata.

Il comparto tecnologico si arricchisce con un nuovo quadro strumenti Supervision da 12,3” con grafica configurabile a seconda delle modalità di guida. Confermato, invece, il display dell’infotainment da 10,25” abbinabile all’impianto audio JBL Premium.

Tra i sistemi di assistenza alla guida troviamo lo Smart Cruise Control che riduce automaticamente la velocità dell’auto quando ci si avvicina ad una curva o in alcune zone specifiche (come nei pressi di una scuola o di un quartiere residenziale) per migliorare la sicurezza.

Non mancano anche il Driver Attention Warning Plus che rileva la stanchezza del conducente, il Rear Cross Traffic Avoidance Assist che frena il veicolo in caso di possibile collisione in retromarcia e il Blind Spot Collision Avoidance.

Tutti i motori disponibili

La gamma di motorizzazioni della Kia XCeed è piuttosto articolata. Il listino parte con un 1.0 turbo 3 cilindri da 120 CV a GPL e con un 1.5 turbo 4 cilindri da 160 CV mild hybrid a benzina.

Si prosegue con un 1.6 mild hybrid diesel da 136 CV e con l’ibrida plug-in da 141 CV con batteria da 8,9 kWh (e cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti) che percorre 48 km ad emissioni zero nel ciclo WLTP. A seconda delle varianti, la Kia è disponibile con un cambio manuale a 6 rapporti o con un automatico a doppia frizione a 7 marce (tranne nel caso della plug-in).

Purtroppo, non arriverà in Italia versione GT da 204 CV, già venduta col modello pre-restyling nella fase di lancio della vettura. Questa variante resta comunque disponibile per la Ceed e la Proceed.

Le prime Kia XCeed restyling arriveranno in concessionaria da settembre, con una gamma colori arricchita dalle tre nuove tinte Lemon Splash, Celadon Spirit Green e Yuca Steel Grey. La Casa non ha ancora ufficializzato i prezzi.