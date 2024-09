Tra le auto elettriche più promettenti di questo 2024 c'è la Kia EV3, SUV compatto a batteria che in una lunghezza di 4,30 metri racchiude dotazioni e prestazioni molto interessanti riassumibili nei 605 km di autonomia WLTP omologata.

Ora possiamo anche valutare la convenienza della Kia EV3, visto che sono appena usciti i listini italiani che partono da 35.950 euro. L'arrivo nelle concessionarie è previsto per la fine di questo autunno.

Si parte dalla EV3 con batteria da 58,3 kWh

Iniziamo proprio dal modello di accesso alla gamma di Kia EV3, ovvero la versione con motore da 204 CV (150 kW) e batteria da 58,3 kWh che ha un'autonomia dichiarata di 414-434 km, variabile in base all'allestimento e alle dotazioni.

La potenza del caricatore di bordo è di 11 kW per la ricarica in corrente alternata, mentre in corrente continua la batteria accetta una potenza di 128 kW costanti. In questo modo per la ricarica dal 10 all'80% servono come minimo 29 minuti.

La velocità massima è di 170 km/h e il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h è pari a 7,5 secondi.

Kia EV3, la vista di tre quarti anteriore

L'allestimento base Air della nuova Kia che costa 35.950 euro include i cerchi in lega da 17", i fari full LED, la maniglie esterne a scomparsa, il climatizzatore automatico bizona, il cruise control adattivo, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, strumentazione digitale da 12,3" e Kia Navigation System DAB con touchscreen da 12,3", Apple Car Play/Android Auto.

Kia EV3, la vista di tre quarti posteriore

La Kia EV3 Earth, che parte da 39.950 euro ha in più cerchi in lega da 19", vernice metallizzata, Digital Key 2.0, pompa di calore, portellone posteriore ad apertura intelligente, sedile lato guida regolabile elettricamente, caricatore wireless per smartphone, Blind-spot Collision Avoidance Assist e Rear Cross Collision Avoidance Assist.

La Kia EV3 vista da vicino

Il top è la Kia EV3 con batteria da 81,4 kWh

La Kia EV3 con batteria da 81,4 kWh, sempre con trazione anteriore e potenza di 204 CV, ha invece un'autonomia omologata WLTP di 563-605 km, anche in questo caso variabile in base ad allestimento e dotazioni.

La ricarica in corrente continua richiede dai 31 ai 79 minuti, la velocità massima è ancora una volta di 170 km/h e l'accelerazione 0-100 km/h è una pratica da 7,5 secondi.

Il prezzo base della Kia EV3 81,4 kWh è di 39.950 euro riferiti alla versione Air, mentre la Earth costa come minimo 43.950 euro.

Kia EV3, gli interni

Per questo taglio di batteria è poi disponibile anche l'allestimento GT-Line che al prezzo di 45.250 euro offre in più Dynamic Welcome Light, fari anteriori full LED con tecnologia a rifrazione, fari posteriori a LED, Highway Driving Assist 2, pedaliera in alluminio, volante sportivo e Forward Collision Avoidance Assist.

Il top di gamma è rappresentato dalla Kia EV3 GT-Line Plus che per 48.250 euro ha in più il tetto panoramico apribile elettricamente, le tecnologia V2L e V2G, il remote Smart Parking Assist, il Blind spot View Monitor, il sistema audio premium Harman Kardon, il surround view monitor e l'head-up display.