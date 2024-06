A quasi un anno dal debutto arriva nelle concessionarie italiane la Kia Picanto 2024, restyling della piccola coreana che proprio quest'anno compie i suoi primi 20 anni. Rinnovata nell'estetica, negli interni e nella tecnologia ha prezzi a partire da 16.500 euro.

I motori disponibili sono 2, tutti benzina: il 1.0 da 63 CV - guidabile anche dai neopatentati - e il 1.2 da 79 CV.

Kia Picanto 2024, gli allestimenti

La nuova Kia Picanto è disponibile in 4 allestimenti: Urban, lo speciale 20th Anniversary Edition, Style e GT Line.

Di serie l'allestimento base offre cerchi in lega da 14", strumentazione con monitor da 4,2", schermo touch centrale da 8", cruise control con limitatore di velocità e mantenitore di corsia.

La Kia Picanto 20th Anniversary Edition aggiunge luci anteriori full LED, indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori, vetri posteriori oscurati, cerchi in lega da 16" e ruotino di scorta.

Kia Picanto 2024, il posteriore

Per la Picanto Style sono previsti invece climatizzatore automatico, sistema keyless, caricatore wireless per lo smartphone e sedili in finta pelle.

Infine l'allestimento GT Line si caratterizza per fascia anteriore a LED, cerchi in lega da 16" dal design dedicato e pedaliera in alluminio.

Kia Picanto 2024, i motori

La gamma motori della Kia Picanto 2024 come detto si compone del 1.0 3 cilindri e del 1.2 4 cilindri benzina, rispettivamente da 63 e 79 CV, accoppiati alla trazione anteriore e o al cambio manuale 5 marce o all'automatico 5 rapporti. Successivamente arriverà anche la versione GPL.

Kia Picanto 2024, gli interni

Kia Picanto 2024, i prezzi

Il listino della Kia Picanto 2024, unito alle emissioni inferiori ai 135 g/km, le permettono di accedere agli incentivi auto 2024 per la terza fascia, con sconti di 1.500, 2.000 o 3.000 euro a seconda del tipo di auto rottamata. A questi si aggiungono i 1.500 euro di bonus offerti da Kia per permuta o rottamazione.