È il momento del primo aggiornamento di forma e di sostanza per la Kia EV6. Presentato nel 2021, il crossover elettrico coreano riceve un restyling importante, che modifica il look della vettura e aggiunge alcune novità nel powertrain.

La Casa non parla ancora con precisione di una data per il debutto, ma è probabile che l'EV6 aggiornata arriverà in concessionaria entro fine 2024.

A scuola di EV9

A cambiare di più è sicuramente il frontale, le cui linee sembrano ispirarsi a quelle del grande SUV EV9. Il disegno più tagliente e aggressivo dei fari - uniti al centro da un sottile elemento luminoso - è abbinato a una nuova forma dei paraurti, oltre a nuovi cerchi in lega da 19" e 20".

Più ridotte le novità nel posteriore, mentre a bordo troviamo un nuovo volante a tre razze e un profilo diverso per i due schermi sistemati sul cruscotto, con l'infotainment che integra Android Auto e Apple CarPlay di serie.

Kia ha aggiunto un sistema di autenticazione delle impronte digitali, un head-up display da 12" e gli specchietti retrovisore digitali, mentre le modanature in nero lucido sono state abbandonate in favore di elementi opachi.

Come cambiano batteria e autonomia

L'EV6 presenta anche una serie di novità non visibili, ma comunque molto importanti. Per esempio, ora la Kia è dotata di airbag laterali per la fila posteriore e di montanti B più spessi per aumentare la rigidità della carrozzeria.

Al posto della batteria da 77,4 kWh, c'è un nuovo accumulatore da 84 kWh, capace di ricaricare dal 10 all'80% fino a 350 kW. Non ci sono dati ufficiali per le potenze delle varie versioni. Per quanto riguarda l'autonomia, secondo i test svolti da Kia in Corea del Sud, la variante a trazione posteriore raggiunge i 494 km (contro i 475 km del modello pre-restyling).

In Europa, questa stessa versione toccava i 528 km. Di conseguenza, l'EV6 aggiornata potrebbe aumentare questo valore oltre i 550 km.