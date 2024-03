Come ogni anno, il Salone di New York si apre con le premiazioni del World Car Awards. Giunto alle 20esima edizione, il concorso internazionale premia i nuovi modelli più importanti in varie categorie.

Ad assegnare i vari riconoscimenti è una giuria composta da 102 giornalisti provenienti da tutto il mondo, tra cui per l'Italia c'è anche il direttore della nostra Testata, Alessandro Lago. La "regina" del World Car Awards 2024 è la Kia EV9, il SUV elettrico più grande di sempre della Casa coreana. Ecco tutte le auto vincitrici nelle varie categorie.

World Car of the Year

Kia EV9 2024

Come detto, il riconoscimento più importante è andato alla Kia EV9, le cui forme personali, la spaziosità degli interni e i potenti powertrain fino a 384 CV hanno convinto i giudici. Al secondo posto si è classificata la berlina cinese BYD Seal, mentre terza è arrivata la Volvo EX30, il SUV elettrico compatto della Casa svedese.

World Car Design of the Year

Toyota Prius

La vittoria della Toyota Prius come "auto col miglior design" è probabilmente una delle sorprese di questa edizione. La berlina ibrida (anche plug-in) ha battuto la quotatissima concorrenza della Ferrari Purosangue e si è imposta anche sulla Ford Bronco, il fuoristrada americano arrivato anche in Europa alla fine del 2023.

World Urban Car

Volvo EX30

Nella categoria per le auto da città trionfa la Volvo EX30, che effettivamente rappresenta al momento una delle elettriche più interessanti del suo segmento, con prezzi a partire da 35.900 euro e potenze fino a 428 CV.

Secondo posto per la BYD Dolphin (altro modello 100% elettrica), mentre il terzo posto è andato alla Lexus LBX, il crossover premium full hybrid basato sulla meccanica della Toyota Yaris Cross.

World Luxury Car

BMW Serie 5

Tra le auto di lusso vince la nuova BMW Serie 5 con la relativa versione elettrica i5. Alle sue spalle si trovano la nuova Mercedes Classe E (disponibile in un'ampia varietà di motori elettrificati, anche diesel) e l'elettrica EQE SUV.

World Electric Vehicle of the Year

Kia EV9 2024

"Doppietta" per la Kia EV9, che s'impone anche nella categoria dei modelli 100% elettrici. Il SUV coreano batte la concorrenza della BMW i5 e della compatta Volvo EX30.

World Performance Car of the Year

Hyundai Ioniq 5 N

Infine, concludiamo col premio dedicato ai modelli ad alte prestazioni. La vincitrice è la scatenatissima Hyundai Ioniq 5 N, la prima N ad alimentazione elettrica da 650 CV. Sul podio sono arrivate anche le BMW M2 e XM.