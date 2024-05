Presentata nel 2021 la Kia EV6 si prepara ad affrontare il classico restyling di metà carriera, anticipato oggi sui social con due foto teaser a mostrarne anteriore e posteriore, tra i protagonisti della versione aggiornata.

Nulla sappiamo sulla data del debutto e sulle novità meccaniche che troveranno spazio sul crossover elettrico coreano, ma l'impressione è che non dovrebbe mancare poco al reveal.

Questione di sguardi

Per ora quindi dobbiamo accontentarci di vedere prima di tutto come cambiano i gruppi ottici della Kia EV6 2024, caratterizzati da una nuova firma luminosa LED sia all'anteriore sia al posteriore.

Davanti l'elettrica coreana ha un disegno spigoloso a "C", ad abbracciare parte della mascherina - anch'essa ridisegnata - molto più sottile rispetto alla versione attuale. Dietro rimane il classico arco che ai lati non ha più i segmenti luminosi, ma continua ininterrotto fino ad arrivare ai passaruota.

KIA EV6 2024, il teaser dell'anteriore KIA EV6 2024, il teaser del posteriore

E sotto?

Come detto non ci sono dettagli tecnici sulla nuova Kia EV6 ma potremmo ritrovare le novità già viste sulla "cugina" Hyundai Ioniq 5 con la quale condivide la piattaforma. Ci aspettiamo quindi l'adozione della nuova batteria più potente da 84 kWh al posto dell'attuale da 77,4, per poter così avere maggiore autonomia.

Per quanto riguarda le motorizzazioni del crossover Kia potrebbe esserci qualche incremento nelle potenze, con la gamma a contare su 4 differenti versioni: 170, 228, 352 e 585 CV, questi ultimi riservati alla GT, la più estrema di tutte.