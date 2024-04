Kia lancerà sei modelli elettrici entro il 2026 e la prima sarà la EV3 già quest'anno. Poi, dopo il SUV compatto, arriveranno la EV2, la EV4 e la EV5, tutte novità rivolte ai principali mercati, tra cui Stati Uniti, Europa e Corea del Sud. Nei mercati emergenti, invece, l'azienda distribuirà due veicoli elettrici specifici, come la Carens EV per l'India.

L'annuncio è arrivato in occasione del CEO Investor Day, durante il quale la casa ha ribadito l'obiettivo di vendita annuale al 2030 di 4,3 milioni di unità, di cui 1,6 milioni di veicoli elettrici (+34,4% rispetto ai 3,2 milioni di unità per il 2024). Per arrivarci Kia investirà 38 trilioni di KRW entro il 2028, di cui 15 trilioni di KRW per le attività future.

Novità più sicure e connesse

Per rispondere con agilità ai cambiamenti del mercato, Kia si concentrerà sullo sviluppo di veicoli ibridi elettrici (passando da sei modelli nel 2024 a nove modelli entro il 2028) e lancerà sei modelli EV entro il 2026. I veicoli elettrici e quelli con motore a combustione interna saranno prodotti in 13 stabilimenti a livello globale, di cui sette in Corea del Sud e sei all'estero. Inoltre, in Corea del Sud due impianti saranno dedicati in esclusiva ai mezzi elettrici.

Kia ha anche intenzione di espandere i servizi connessi alle regioni dell'Asia-Pacifico, del Medio Oriente e dell'America centrale e meridionale, fornendo funzionalità connesse in 74 Paesi entro il 2026.

Allo stesso tempo, il numero di modelli dotati di tecnologia over-the-air salirà a 18 e il tasso di installazione dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) supererà il 63% dei modelli entro il 2026. Inoltre, per migliorare l'esperienza dell'utente, la tecnologia AI generativa sarà impiegata per fornire servizi vocali AI a bordo dei veicoli e debutterà nel corso dell'anno sulle EV3 e K4.

La strategia Kia 2030

I pilastri fondamentali della strategia di crescita Kia entro il 2030 si possono riepilogare in quattro punti:

vendite globali di 4,3 milioni di unità;

vendite di 1,6 milioni di veicoli elettrici;

sviluppo pionieristico del PBV;

gestione responsabile dell'ESG.

La casa ha anche rivisto al rialzo gli obiettivi di vendita annuale di veicoli elettrici a 1,15 milioni di unità nel 2027 e a 1,6 milioni nel 2030. "Dopo il successo del nostro rilancio del marchio nel 2021, Kia sta potenziando la sua strategia commerciale globale per promuovere la creazione di una linea di veicoli elettrici innovativi e accelerare la transizione dell'azienda verso un fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile", ha commentato Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia.

Per soddisfare la domanda dei mercati emergenti Kia utilizzerà anche i suoi stabilimenti cinesi, che si prevede contribuiranno con 250.000 unità nel 2027. Infine, l'azienda cercherà di migliorare il rapporto con i clienti attraverso le sue 6.200 sedi globali.