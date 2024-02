Ricordate la Kia Stinger? Per i più smemorati si trattava di berlina/coupé quattro a trazione posteriore, presentata nel 2017 e apprezzata per le doti dinamiche - il progetto era firmato dall'ex vicepresidente del reparto tecnico di BMW M, Albert Biermann - e il prezzo concorrenziale. Purtroppo però non è riuscita a sfondare sul mercato, andando in pensione dopo appena 6 anni dal lancio.

Ora, però, starebbe per arrivare un'erede spirituale della Stinger. Naturalmente 100% elettrica. Secondo quanto riportato da The Korean Car Blog, che cita documenti interni della Casa, Kia infatti sta lavorando su una berlina elettrica ad alte prestazioni il cui nome potrebbe essere EV8.

Nuovo scheletro

L'arrivo della nuova quattro porte coreana sarebbe previsto tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Ma la notizia più succosa è un'altra: alla base ci sarà infati la nuova piattaforma IMA (acronimo di Integrated Modular Architecture) del Gruppo Hyundai, prossima a sostituire l'attuale E-GMP su tutti i brand del Gruppo coreano.

Kia Stinger

Conosciuta per ora con il nome in codice GT1 - probabile riferimento alla GT del 2011, concept che anticipava la Stinger di serie - la berlina ad alte prestazioni monterà un un pacco batterie da 113,2 kWh, il più potente mai montato su una Kia. Per rendere l'idea la EV9, SUV lungo 5 metri, arriva a 99,8 kWh. Con tali specifiche la Kia EV8 dovrebbe toccare gli 800 km circa di autonomia calcolati secondo il ciclo WLTP, ai quali togliere il 20% circa per ottenere un dato realistico.

Per quanto riguarda la potenza dei motori, i documenti trapelati dicono che la berlina/coupé coreana avrà una configurazione a doppio motore da 450 kilowatt (612 CV) nella configurazione top di gamma, mentre i modelli meno esagerati saranno a trazione posteriore da 218 o integrale da 435 CV. Giusto per fare un paragone con l'attuale gamma Kia arriva ai 585 CV della EV6 GT.

Kia EV4 Concept Kia EV6 GT

A livello di stile, detto della carrozzeria 4 porte, ancora nulla è trapelato. Quasi sicuramente però la Stinger elettrica potrebbe riprendere alcune soluzioni viste sulla EV4, anche se sarà a tutti gli effetti un modello a sé stante e non una "semplice" versione sportiva della prossima berlina Kia.

