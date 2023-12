Kia presenta le Special Edition dedicate ad EV6 e Niro EV. Le due elettriche coreane ricevono una dotazione completa e specifica, con un prezzo di listino che parte da 40.950 euro nel caso della Niro e da 58.450 euro per la EV6 a trazione posteriore.

Ecco gli equipaggiamenti completi e le proposte finanziare messe a disposizione da Kia per i due modelli.

La dotazione della Niro

Partendo dalla Niro, il crossover monta una batteria da 64,8 kWh abbinata ad un motore elettrico da 204 CV e 255 Nm. L’autonomia dichiarata è di 460 km, con la possibilità di ricaricare in corrente continua dal 10 all’80% in 43 minuti.

La Niro EV Business Special Edition è proposta con navigatore da 10,25” con Apple CarPlay e Android Auto, assistenza automatica ai limiti di velocità, climatizzatore automatico, smart key, cerchi in lega da 17” e 7 anni di Kia Connect con un anno di aggiornamenti gratuiti over-the-air.

Kia Niro

Grazie alle promozioni Kia in corso, Niro EV Business Special Edition è acquistabile con formula K Lease al prezzo di 29.950 euro, comprensivi di EcoBonus statale. Inoltre, viene lanciata la versione Style Special Edition ad un prezzo di listino pari a 47.950 euro.

In questo caso la dotazione comprende l’Highway Driving Assist, il Blind Spot Collision Avoidance Assist, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il portellone ad apertura automatica, i sedili in pelle riscaldabili, i fari full LED e una personalizzazione estetica dedicata.

Le novità dell’EV6

La gamma dell’EV6 viene ampliata con le due nuove versioni Air Business (48.950 euro) e Air Special Edition. Quest’ultima è declinata nelle varianti a trazione posteriore da 58.450 euro e trazione integrale da 61.950 euro.

La Air Business è la nuova versione d’ingresso dell’EV6, ha una batteria da 58 kWh e include i sedili in tessuto e pelle, il Kia Navigation System con schermo touch da 12,3”, cerchi in lega da 19”, fari anteriori e posteriori full LED e numerosi sistemi ADAS.

Kia EV6

La Air Special Edition ha una batteria da 77,4 kWh, un’autonomia di 500 km (nell’EV6 a trazione posteriore) e vanta diversi optional ripresi dal top di gamma GT Line, come i passaruota in nero lucido, i cerchi in lega da 20”, i sedili anteriori regolabili elettricamente, i sedili anteriori e posteriori riscaldabili e le luci d’ambiente.

A partire dal mese di dicembre è stata introdotta una nuova formula flessibile di utilizzo della vettura, il Kia Flex, che permette al cliente di scegliere la propria EV6 online e acquistare l’auto in abbonamento da un minimo di 6 fino a un massimo di 18 mesi.

Dopo i primi 6 mesi, il cliente può scegliere se proseguire, restituire in qualsiasi momento il veicolo scegliendo di passare a una nuova Kia o di terminare l’abbonamento.

Ad esempio, con Kia Flex è possibile guidare Kia EV6 Air Business a 760 euro al mese IVA inclusa (canone calcolato con 10.000 km di utilizzo annuale). Maggiori informazioni sono disponibili in concessionaria.