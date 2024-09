Lo faranno o non lo faranno? Questa è la domanda che circonda la presunta Stinger GT EV di Kia. Dopo che la berlina sportiva è stata dismessa l'anno scorso, alcune fonti ben informate, ma rimaste anonime, hanno accennato a una sostituzione elettrica, mentre altri sostengono che il progetto è stato completamente abbandonato.

Ora, il vertice stesso di Kia afferma che una Stinger GT elettrica potrebbe ancora essere realizzata.

L'intervista al presidente Kia

Autocar ha recentemente intervistato il presidente di Kia, Ho-sung Song, e lui ha detto che una berlina sportiva elettrica è "in fase di studio". Pur non essendo una vera e propria conferma, sembra che il sogno di una Stinger GT elettrica sia ancora realizzabile.

"Che tipo di modello può aiutare a costruire il marchio? - si è chiesto il presidente - Questo è ciò che stiamo studiando". Song ha anche dichiarato di "non essere preoccupato per l'adozione a lungo termine" dei veicoli elettrici, dato che il mercato europeo "sta diventando sempre più forte".

Come potrebbe essere

La Stinger GT elettrica potrebbe non utilizzare la stessa architettura E-GMP che è alla base di SUV Kia come l'EV6 e l'EV9. Al contrario, per la sua berlina sportiva Kia potrebbe adottare la nuova Architettura Modulare Integrata (IMA) di Hyundai, che è più leggera, più potente e più efficiente della E-GMP. La batteria potrebbe arrivare a 113,2 chilowattora.

Il modello uscente aveva un V-6 biturbo da oltre 600 CV nella sua versione più potente, ma una versione elettrica potrebbe facilmente superarlo. I dettagli trapelati all'inizio di quest'anno suggeriscono un propulsore a doppio motore con una potenza massima di 603 CV e un'autonomia stimata dall'EPA intorno ai 600 km.

Kia EV8/Stinger, il render di Motor1.com

Il design si ispirerebbe fortemente all'attuale famiglia di veicoli elettrici di Kia, dall'EV3 europeo all'EV9 a tre file, nonché alla berlina EV4. Ma Kia non ha ancora confermato se la Stinger GT elettrica raggiungerà o meno la produzione. Incrociamo le dita e speriamo che venga inserita nella gamma.