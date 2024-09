EQS e Classe S diventeranno un unico modello entro il 2030. Il destino è già tracciato per le due ammiraglie Mercedes, col ceo Ola Kallenius che ha rivelato i piani ad Autocar nelle scorse settimane.

Basata sulla piattaforma MB.EA Large, la Classe S di fine decennio potrebbe portare con sé tantissime innovazioni tecnologiche.

La nuova filosofia di design

Il nostro render dà forma alla futura Classe S, che avrà un design completamente diverso da quella della EQS. L’idea di Mercedes, infatti, è di abbandonare presto le linee molto morbide viste sui modelli della gamma EQ.

La Casa non ha rivelato quale sarà la filosofia stilistica delle sue prossime vetture, ma è probabile che i designer seguano l’esempio tracciato da BMW e Audi, i cui modelli elettrici hanno sì un look futuristico, ma comunque conservatore e non troppo distante dalle versioni con motore termico.

Motor1.com Mercedes Classe S elettrica (2030), il render di Motor1.com

Nel caso della Classe S, quindi, Mercedes potrebbe adottare forme spigolose e di grande impatto. La grande calandra rimarrà e potrebbe essere illuminata, mentre il logo del marchio potrebbe essere in bella mostra sul cofano, esattamente come da tradizione del modello. Nel complesso, ci aspettiamo anche delle fiancate muscolose e telecamere al posto degli specchietti per migliorare il più possibile l’aerodinamica.

Sarà sempre una pioniera

Immaginare adesso quale sarà l’evoluzione tecnologica di Mercedes è davvero complicato. Anche perché la Classe S è da sempre pioniera di tante innovazioni non solo per il brand, ma tutto il mondo automotive. È probabile, quindi, che anche la futura generazione mostrerà soluzioni all’avanguardia e sorprendenti, con un focus importante sulla guida autonoma di (almeno) livello 3.

Una Mercedes EQS equipaggiata col pacchetto Drive Pilot, il sistema di guida autonoma di livello 3 Mercedes Classe S 500

Sul fronte dei powertrain, potremmo vedere il debutto di batterie di nuova generazione (magari allo stato solido) con densità energetica tra le migliori al mondo e motori elettrici efficienti. Ma ovviamente c’è tempo per raccogliere ulteriori informazioni e capire cos’ha in serbo Mercedes.