La partita delle auto ad alte prestazioni non si ferma mai e con l'avvento dell'elettrico può raggiungere quote impensabili fino a qualche anno fa, con potenze da hypercar a muovere modelli da tutti i giorni. Basta avere un conto in banca ben nutrito. Al sempre più nutrito gruppo nel 2026 si aggiungerà il super SUV firmato AMG, per sfidare le varie Lotus Eletre, BMW XM, Porsche K1 (nome non definitivo) e la versione di serie della Lamborghini Lanzador, solo per fare qualche esempio.

Si tratterà di un SUV completamente elettrico, basato sulla piattaforma dedicata AMG.EV, alla base anche della prossima berlina a batterie della Casa tedesca. Vi mostriamo in anteprima quello che potrebbe essere il suo stile grazie al nostro render esclusivo.

Coupé a ruote alte

Che forme deve avere un SUV sportivo? Di certo devono essere filanti, sia per esprimere fin da subito la propria sportività, sia per avere un'aerodinamica il più efficiente possibile, un tema fondamentale quando si parla di auto elettriche.

Così il prossimo SUV firmato AMG proporrà linee da coupé, con lunotto non troppo inclinato a terminare in un piccolo accenno di coda. Come avviene con le varie Mercedes GLC e GLE Coupé. A essere completamente nuovo sarà invece il frontale.

Motor1.com Mercedes-AMG SUV EV, il render di Motor1.com

Ispirato a quello della AMG Vision Concept, prototipo di sportiva elettrica presentato nel 2022, si caratterizzerà per un muso a cuneo, studiato specificatamente per fendere l'aria nel miglior modo possibile. Non ci sarà naturalmente la griglia del radiatore - sotto il cofano non ci sarà un motore da far "respirare" - e la firma luminosa sarà inedita. Ai lati infatti ci saranno segmenti luminosi a formare il disegno di una stella (il logo Mercedes), uniti da una sottile striscia luminosa che correrà lungo tutto il frontale.

In generale ci aspettiamo uno stile sì sportivo ma anche elegante, senza spigoli vivi ma con forme sinuose e levigate. La lunghezza dovrebbe superare di poco i 5 metri, con passo di 3.

Base innovativa

Passando alla meccanica il super SUV AMG sarà basato come detto sulla piattaforma AMG.EV, pronta a debuttare nel 2025 con la GT anticipata qualche tempo fa da foto ufficiali. Una base studiata appositamente per auto elettriche, con focus sulle prestazioni, ottenute anche grazie alla riduzione del peso.

La GT elettrica di AMG Mercedes-AMG Vision Concept

Parlando di powertrain, stando a quanto anticipato dalla stessa Casa, si comporrà di motori elettrici a flusso assiale alimentati da un nuovo pacco batterie a 800 Volt caratterizzato da livelli di tensione elettrica, chimica e densità energetica di livello superiore rispetto agli attuali. La potenza dovrebbe toccare i 1.000 CV, pronti a crescere su ulteriori versioni ancora più spinte.

L'arrivo è previsto nel corso del 2026.