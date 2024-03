I test della prossima sportiva di Mercedes-AMG sono appena iniziati. La nuova berlina dovrebbe essere, almeno idealmente, un'erede spirituale delle AMG GT a 4 porte e sarà basata sulla prima piattaforma dedicata ai veicoli elettrici interamente sviluppata - da zero - dalla divisione sportiva della Casa, dal nome AMG.EA, sigla di AMG Electric Architecture.

Riguardo il design possiamo affidarci alle prime foto, pubblicate assieme alle prime informazioni sul powertrain e le prime foto.

Come mai prima d'ora

Partiamo dal powertrain: stando a quanto anticipato dalla stessa Mercedes-AMG sarà composto da motori elettrici a flusso assiale, in grado di offrire un mix di prestazioni, efficienza, dimensioni e peso senza precedenti.

Riguardo quest'ultimo dettaglio, l'inedito powertrain - sempre in base alle prime poche informazioni preliminari divulgate dalla Casa - sarà alimentato da una nuova batteria ad alta tensione, dalla chimica del tutto innovativa.

Mercedes-AMG, i test della nuova sportiva

I primi passi

Per quanto riguarda lo stile dell'elettrica firmata Mercedes-AMG abbiamo due foto che la mostrano impegnata in alcuni test tra le nevi della Svezia, dove sarà sottoposta a un intensivo programma di prove di varia natura, per poi spostarsi in altri Paesi, al fine di saggiarne la resa e affidabilità in differenti contesti e climi.

Strano ma vero, non si tratterà di un SUV ma di una classica berlina con forme da coupé, con alcuni elementi che potrebbero essere ripresi dalla AMG Vision Concept, prototipo presentato nel 2022 con un Cx record di 0,17 e basato sulla stessa piattaforma AMG.EA.

Mercedes-AMG Vision Concept

Nel comunicato Mercedes non ha fornito dettagli riguardo la potenza del powertran né quando debutterà la versione di serie della nuova berlina elettrica. Da escludersi un arrivo nel corso del 2024, anche se verso la fine del 2024 potrebbero arrivare foto dell'auto senza camuffature. Più facile quindi che il debutto possa avvenire nel 2025.