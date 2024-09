C'è una nuova Hyundai N in arrivo. Dopo la Ioniq 5 N, sarà il turno della Ioniq 6 N, la versione più cattiva della berlina elettrica basata sul concept RN22e mostrata nel 2022.

A distanza di due anni dalla presentazione del prototipo, in Corea del Sud è stato avvistato il primo prototipo su strada. E le foto spia di AutoSpy promettono davvero bene.

Esagerata come il concept

A un primo sguardo, pare che Hyundai abbia mantenuto gli elementi estetici principali della RN22e. Tra questi, c'è sicuramente l'alettone, completamente nascosto da uno spesso telo nero. E c'è anche il bordo rosso in corrispondenza dello splitter, che è ormai una delle caratteristiche maggiormente distintive dei modelli N.

Hyundai RN22e Concept

Per il resto, sembra che la Ioniq 6 N abbia adottato un paraurti ridisegnato rispetto alle versioni tradizionali, così come dei cerchi in lega più sportivi. In generale, le forme del modello dovrebbero riprendere lo stile della Ioniq 6 restyling, che sarà svelata a maggio 2025, mentre secondo i media coreani la N verrà presentata a settembre 2025.

Più potente della Ioniq 5 N?

Per la RN22e, Hyundai aveva dichiarato la presenza di una batteria da 77,4 kWh e due motori elettrici per un totale di 585 CV. Tuttavia, la versione di serie potrebbe essere più potente, con la Casa che potrebbe equipaggiare lo stesso powertrain della Ioniq 5 N o osare ancora di più, spingendosi vicino ai 700 CV.

Hyundai Ioniq 5 N

Inoltre, il design più aerodinamico rispetto alla Ioniq 5 (e qualche ottimizzazione alla batteria) potrebbe aumentare l'autonomia fino a circa 450 km. Il prezzo? Potrebbe superare il listino della Ioniq 5 N e partire da circa 80.000 euro, pur contando su una dotazione praticamente full optional al pari della "sorella".