La Hyundai N vision 74 si farà. Stavolta non parliamo di anticipazioni e voci di corridoio: la notizia è ufficiale e arriva direttamente dalla Casa coreana.

Il concept mostrato nel 2022, quindi, diventerà un modello di serie entro il 2030, come altre 20 elettriche previste dal nuovo piano del brand presentato pochi giorni fa durante il CEO Investor Day 2024.

La portabandiera della gamma N

Hyundai ha inserito la notizia in una diapositiva mostrata agli investitori, menzionando la N Vision 74 come uno dei suoi futuri "veicoli elettrici ad alte prestazioni".

Non ci sono notizie sulle specifiche del propulsore o delle prestazioni della N Vision 74 destinata alla produzione. Non sappiamo, quindi, se Hyundai manterrà il powertrain fuel cell a idrogeno da 680 CV del concept o se adotterà un approccio più tradizionale e 100% elettrico.

InsideEVs Presentazione del CEO e dell'Investor Day di Hyundai, 2024

Tuttavia, dato che i modelli a idrogeno stentano a decollare in tutto il mondo, viene da pensare che il marchio voglia andare sul sicuro con un modello elettrico, magari dotato di batterie e motori di nuova generazione.

Arriva entro il 2026

Di recente, si era parlato di una produzione in tiratura limitata della N Vision 74. Nello specifico, i media coreani riportavano l'idea di una tiratura in 100 esemplari, di cui 70 omologati per la strada e 30 destinati esclusivamente alla pista.

Lo stesso report affermava che la N Vision 74 di serie avrebbe erogato 800 CV grazie al propulsore a idrogeno e al doppio motore elettrico. Un'altra indiscrezione di The Korean Blog, invece, suggerisce una potenza più vicina ai 775 CV.

In ogni caso, è probabile che la N Vision 74 diventi la Hyundai più potente di sempre. Per avere delle conferme al riguardo, non dovremo attendere molto. Sempre stando ai media asiatici, la fase di sviluppo sarebbe già in corso nel centro di Namyang, con la produzione che dovrebbe iniziare nel 2026. Nei prossimi mesi, quindi, potremmo vedere i primi prototipi camuffati su strada.