L'auto elettrica non vende tanto quando si era predetto e così Hyundai cambia strategia. La casa automobilistica sudcoreana ha dichiarato di voler espandere la sua gamma ibrida da sette a 14 modelli.

L'obiettivo, annunciato ieri durante l'Investor Day, è vendere 5,55 milioni di veicoli all'anno a livello globale entro il 2030, in aumento del 30% rispetto al 2023, ma non è stato specificato con quali tempistiche intende raddoppiare la sua gamma di modelli ibridi, è stato solo aggiunto che si punterà soprattutto ad espandere l'offerta in Nord America.

Una scelta in linea con il mercato

"Di recente, la velocità di conversione ai veicoli elettrici è rallentata - ha detto il presidente e CEO di Hyundai Motor Jaehoon Chang -. Di conseguenza, la domanda di ibridi è in aumento e gli ibridi stanno diventando un'opzione di base piuttosto che un'alternativa ai motori a combustione interna". Una scelta in linea con quella di competitor come Ford, GM o Toyota.

L'azienda inoltre, come riporta la Reuters, intende introdurre veicoli elettrici a autonomia estesa (EREV) in Nord America e Cina e pianificare la produzione in serie di nuovi EREV in questi mercati entro la fine del 2026.

Investor Day di Hyundai, 2024

I risultati in Borsa

Durante l'Investor Day Hyundai ha inoltre annunciato che riacquisterà fino a 4 trilioni di won (2,99 miliardi di dollari) di azioni tra il 2025 e il 2027 e aumenterà significativamente i suoi dividendi.

Le azioni sono così salite fino al 5% e, dopo che gli analisti hanno affermato che il ritorno per gli azionisti sarebbe stato più alto del previsto, hanno chiuso in rialzo del 4,7%.