Il consueto controllo annuale della disponibilità e della presenza globale dei marchi auto mostra tendenze interessanti. La giusta distribuzione delle vendite nelle diverse regioni del mondo può fare la differenza quando emergono tensioni geopolitiche tra due nazioni.

Alcune marche concentrano i loro sforzi su poche regioni o mercati, mentre altre basano la loro esistenza sull'esposizione e sulla consapevolezza a livello globale. Quali aziende automobilistiche sono meno dipendenti dai loro mercati nazionali? Quali sono le più esposte alla Cina? E quali marchi sono poco conosciuti nelle economie in più rapida crescita?

Tutti conoscono Toyota

Se c'è una casa automobilistica conosciuta a livello globale e presente in quasi tutti i Paesi, quella è Toyota. Nonostante la crescente concorrenza di Tesla e dei marchi automobilistici cinesi, Toyota è ancora il numero uno al mondo e il marchio automobilistico preferito in molti Paesi del mondo.

Osservando la distribuzione delle vendite globali si può notare che l'azienda distribuisce correttamente le proprie attività. Ad esempio, il suo mercato più grande non è il Giappone, il suo mercato di origine, ma gli Stati Uniti e il Canada, che rappresentano quasi il 23% delle sue vendite totali nel 2023. In realtà, il Giappone è stato il terzo mercato per importanza, con il 17% del totale.

I marchi più "globali" del mondo. Distribuzione delle vendite 2023

Questo totale contrasta con il 33% che rappresenta l'Europa per il marchio Volkswagen o con il 56% e il 58% che rappresentano gli Stati Uniti per Ford e Chevrolet, rispettivamente. In effetti, le cinque regioni più grandi per Toyota rappresentano l'83% delle sue vendite globali nel 2023.

La quota di mercato del marchio Toyota è abbastanza buona in 8 delle 10 regioni considerate: va dal 6,3% in Europa al 26,5% nel Sud-Est Asiatico-Pacifico. Le uniche due eccezioni sono l'Eurasia (Toyota ha dovuto abbandonare la Russia) con l'1,6% e la regione dell'Asia meridionale (India, Pakistan), dove deve ancora decollare dopo l'accordo di collaborazione con Suzuki.

Anche Nissan e i coreani si diversificano

Anche il marchio giapponese Nissan ha una distribuzione delle vendite piuttosto equilibrata tra le regioni del mondo (ha una forte presenza in Nord America, Sud-Est asiatico, Medio Oriente, Cina e Giappone). Le coreane Hyundai e Kia sono diventate globali ancora più rapidamente dei marchi giapponesi.

Gli Stati Uniti-Canada sono stati il loro mercato più grande nel 2023, ma hanno rappresentato solo il 23% dei volumi globali. A poca distanza si trovavano l'Asia meridionale (16%), la Corea (16%) e l'Europa (15%). Kia ha una distribuzione simile, anche se dipende maggiormente da USA-Canada (29%), Corea (19%) ed Europa (20%).

Distribuzione delle vendite 2023

*Marchi cinesi esclusi USA-Canada America latina Europa Africa Medio Oriente Ford 56% 4% 25% 1% 1% Chevrolet 58% 19% 0% 0% 2% Suzuki 0% 3% 7% 3% 2% Genesis 35% 0% 2% 0% 3% Renault 0% 18% 73% 4% 1% Fiat 0% 42% 53% 5% 0% Peugeot 0% 11% 80% 2% 2% Skoda 0% 0% 86% 1% 2% Citroen 0% 9% 81% 2% 1% Opel/Vauxhall 0% 1% 97% 2% 0% Dacia 0% 1% 93% 6% 0% MINI 13% 3% 64% 1% 0% Seat 0% 6% 90% 2% 2% Cupra 0% 3% 94% 0% 1% Subaru 75% 2% 3% 0% 1% Tata 0% 0% 0% 0% 0% Mahindra 0% 0% 0% 2% 0% KG Mobility 0% 4% 25% 0% 0% GMC 96% 1% 0% 0% 3% RAM 88% 9% 1% 0% 1% Dodge 89% 9% 0% 0% 1% Chrysler 99% 0% 0% 0% 1% Lancia 0% 0% 100% 0% 0% Abarth 0% 23% 60% 0% 2% Alpine 0% 0% 94% 0% 0% Acura 99% 1% 0% 0% 0% Infiniti 84% 2% 0% 0% 4% Alfa Romeo 17% 1% 75% 2% 1% DS 0% 2% 93% 1% 0%

*Marchi cinesi esclusi Eurasia Sud Asia Cina SEA-Pacifico Giappone-Corea Ford 0% 0% 6% 6% 0% Chevrolet 15% 0% 5% 0% 1% Suzuki 0% 59% 0% 5% 21% Genesis 0% 0% 1% 1% 59% Renault 0% 3% 0% 1% 0% Fiat 0% 0% 0% 0% 0% Peugeot 0% 0% 3% 1% 1% Skoda 0% 6% 4% 1% 0% Citroen 0% 1% 5% 0% 1% Opel/Vauxhall 0% 0% 0% 0% 0% Dacia 0% 0% 0% 0% 0% MINI 0% 0% 7% 3% 9% Seat 0% 0% 0% 0% 0% Cupra 0% 0% 0% 2% 0% Subaru 0% 0% 1% 6% 12% Tata 0% 99% 0% 0% 0% Mahindra 0% 98% 0% 0% 0% KG Mobility 0% 0% 0% 7% 63% GMC 0% 0% 0% 0% 0% RAM 0% 0% 0% 1% 0% Dodge 0% 0% 0% 0% 0% Chrysler 0% 0% 0% 0% 0% Lancia 0% 0% 0% 0% 0% Abarth 0% 0% 0% 3% 11% Alpine 0% 0% 0% 0% 6% Acura 0% 0% 0% 0% 0% Infiniti 1% 0% 9% 0% 0% Alfa Romeo 0% 0% 1% 1% 2% DS 0% 0% 1% 0% 2%

I marchi più esposti alla Cina

In un mondo caratterizzato da crescenti tensioni con la Cina, è fondamentale identificare i marchi più esposti a questo mercato. Volkswagen, ad esempio, è il più esposto tra i grandi, dato che il 44% delle sue vendite globali nel 2023 è stato registrato in Cina. Qualsiasi potenziale conflitto tra la Cina e l'Occidente la metterebbe in una posizione molto difficile. La grande esposizione alla Cina contrasta con il suo ruolo timido in Medio Oriente, Eurasia, India, Sud-Est asiatico e Giappone-Corea.

I marchi più dipendenti dalla Cina. Distribuzione delle vendite 2023 (esclusi i marchi cinesi)

Tra gli altri grandi dipendenti dalla Cina figurano Cadillac (51% del suo volume di vendite per il 2023), Buick (74%), smart (58%), Lincoln (42%) e Lotus (52%). Anche i premi tedeschi hanno un'elevata esposizione alla Cina: 33% per Mercedes, 37% per BMW e 38% per Audi. Il peso della Cina sulle vendite di Tesla è stato pari al 35% nel 2023.

I meno globali

Oltre ai marchi automobilistici cinesi, che hanno appena iniziato a espandersi a livello globale, i marchi americani, francesi e italiani sono quelli meno globali. Ad esempio, l'82% delle vendite globali del marchio Ford nel 2023 è avvenuto in due soli mercati: USA-Canada ed Europa. Chevrolet ha venduto il 58% del suo volume globale negli USA-Canada. La dipendenza dagli USA-Canada è ancora più elevata per GMC, Ram, Dodge e Chrysler.

L'Europa ha rappresentato più dell'80% delle vendite di Peugeot, Skoda, Citroen e più del 90% nel caso di Opel/Vauxhall, Dacia, Seat e Cupra. Tra i marchi europei di medie dimensioni, Fiat è quello che dipende meno dall'Europa (53% del suo volume nel 2023). Tuttavia, quasi il resto delle vendite è stato realizzato in America Latina, mentre regioni come il Medio Oriente, l'Eurasia, l'Asia meridionale, la Cina, il Sud-Est asiatico-Pacifico, il Giappone-Corea e gli Stati Uniti-Canada hanno rappresentato meno dello 0,5% ciascuna.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.