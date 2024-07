Il primo semestre dell'anno è ancora positivo, ma deludente per il settore auto. L'anno scorso parlavamo di numeri in crescita su base annua (+23%), ma in calo rispetto al periodo pre pandemia (-22,4%), adesso, stando ai dati comunicati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il mercato ha raggiunto le 886.386 unità rispetto alle 841.573 del pari periodo 2023, con un incremento del +5,3% (-18,3% rispetto al 2019).

Solo nel mese di giugno sono state immatricolate in Italia 160.046 auto, a fronte delle 139.150 targhe registrate nel 2023, pari ad un aumento del +15%. E bisogna considerare l'effetto incentivi, finiti bruscamente in pochissimo tempo per le auto elettriche. Guardando alle alimentazioni quindi non deve stupire il boom di queste vetture. Andiamo nel dettaglio.

L'effetto incentivi 2024

I tanto attesi incentivi auto 2024 sono stati disponibili a partire dal 3 giugno e in poche ore, lo ricordiamo, i fondi destinati alle auto elettriche - o meglio per quelle nella fascia emissioni 0-20 g/km - sono terminati. Non se lo aspettavano neanche i concessionari. Secondo un'indagine interna di Federauto "solo l'8% di loro ha potuto soddisfare integralmente gli ordini di auto elettriche in portafoglio, mentre mediamente circa il 33% degli acquirenti interessati all’acquisto di un auto BEV è rimasto senza incentivi", ha detto Massimo Artusi, il Presidente di Federauto.

Le unità targate nel mese sono state 10.000 (+115%), con una quota di mercato salita a 8,3% (+3,8 p.p. rispetto a giugno 2023); nel cumulato da inizio anno le BEV sono cresciute del +5,6% e si sono così attestate al 3,9% di quota, in linea con lo scorso anno, e che ci porta a sostenere lo scarso impatto di agevolazioni basate su bonus. Le associazioni di categoria quindi chiedono "un chiaro segnale" da parte del Governo, secondo l'UNRAE è urgente un rifinanziamento per soddisfare la domanda.

Le alimentazioni più vendute

A giugno, mentre le auto elettriche hanno fatto la parte del leone cavalcando per poche ore l'onda degli incentivi, le ibride plug-in sono crollate del -29% registrando una rappresentatività del 3,3% (-2 p.p. su giugno 2023), nel cumulato -26,4% e quota al 3,2% (che conferma la validità di tale soluzione tecnica come specifica nicchia di mercato).

Le vetture ibride (sia mild-hybrid che full-hybrid) sono salite del 28,1% a quota 38,6%; nel periodo gennaio-giugno la crescita è stata del +15,7% (quota 38,8%). Sempre Positiva anche la performance delle auto benzina e GPL, cresciute rispettivamente del +7,1% (quota 26,7%) e +37,1% (quota 10,1%). Le diesel hanno invece perso ancora, segnando un -18,9% (quota 13%) e nel primo semestre la flessione si è così attestata a -20,9% con una rappresentatività al 14,5%.

Le auto ibride più vendute nel primo semestre 2024

Fiat Panda

Fiat Panda, 61.814 Lancia Ypsilon, 21.016 Toyota Yaris Cross, 19.529 Toyota Yaris, 17.494 Ford Puma, 15.281 Fiat 500, 13.241 Nissan Qashqai, 12.870 Kia Sportage, 10.227 Toyota C-HR, 7.512 Suzuki Vitara, 5.966

Le auto benzina più vendute nel primo semestre 2024

Citroen C3

Citroen C3, 22.716 Jeep Avenger, 16.016 MG ZS, 15.589 Peugeot 208, 14.164 Volkswagen T-Cross, 13.003 Opel Corsa, 12.493 Volkswagen T-Roc, 12.137 Toyota Aygo X, 12.016 Peugeot 2008, 9.778 Dacia Sandero, 8.112

Le auto diesel più vendute nel primo semestre 2024

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan, 6.890 Audi Q3, 5.620 Fiat 500X, 5.618 Jeep Compass, 5.617 Mercedes GLA, 5.318 Volkswagen T-Roc, 4.885 Peugeot 3008, 4.623 Jeep Renegade, 4.557 Dacia Duster, 4.030 Alfa Romeo Tonale, 4.011

Le auto GPL più vendute nel primo semestre 2024

Dacia Sandero

Dacia Sandero, 25.704 Dacia Duster, 9.614 Renault Captur, 9.083 Renault Clio, 6.926 DR 5.0, 4.066 Lancia Ypsilon, 3.509 Dacia Jogger, 2.926 DR 6.0, 2.083 Kia Stonic, 1.744 Kia Sportage, 1.676

Le auto elettriche più vendute nel primo semestre 2024

Tesla Model 3

Tesla Model 3, 5.344 Tesla Model Y, 4.659 Jeep Avenger, 1.704 smart fortwo, 1.510 Volvo EX30, 1.496 Fiat 500, 1.450 Renault Twingo, 1.375 BMW iX1, 1.285 Audi Q4, 1.206 MG4, 1.196

Le auto ibride plug-in più vendute nel primo semestre 2024

Cupra Formentor

Cupra Formentor, 2.222 Audi Q3, 2.005 BMW X1, 1.721 Volvo XC60, 1.515 Audi Q5, 1.276 Audi A3, 1.255 Ford Kuga, 1.255 Porsche Cayenne, 1.039 Jeep Renegade, 968 Jeep Compass, 882

Le auto a metano più vendute nel primo semestre 2024

Volkswagen Polo