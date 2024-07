La Ford Puma è una delle auto che negli ultimi ha venduto di più sul nostro mercato: è compatta, il bagagliaio è enorme e poi è anche ibrida per cui in molte città può parcheggiare gratis sulle strisce blu. Adesso è arrivato il restyling che, considerando che squadra che vince non si cambia, l’ha aggiornata lì dove serviva, dentro, con un’impostazione della plancia tutta nuova.

Vediamo in questo Perché Comprarla come va e quanto consuma con sotto il cofano il 1.0 tre cilindri turbo benzina da 125 CV mild hybrid: ecco com'è e come va.

Dimensioni | Interni | Guida | Consumi | Prezzi

Pregi e difetti

Verdetto 8.0 / 10

Ci piace Non ci piace Bagagliaio grande Visibilità posteriore Dinamica di guida Vibrazioni e rumorosità tre cilindri Dotazione tecnologica di serie Abitabilità posteriore

In pochissimo tempo dall'arrivo sul mercato la Ford Puma ha invaso le nostre città: il design è accattivante, dentro è spaziosa il giusto, il bagagliaio è grande, è ibrida e, cosa da non sottovalutare, ha un prezzo competitivo sfruttando gli sconti Ford. Con il restyling è migliorata tanto dentro con un abitacolo quasi da categoria superiore, un aggiornamento necessario per rimanere al passo con i tempi e vedersela con una concorrenza sempre più agguerrita. Come seconda auto di famiglia è perfetta, ma anche come prima al massimo per una coppia.

Ford Puma (2024)

Dimensioni, bagagliaio e spazio

La Ford Puma è lunga poco meno di 4 metri e 20, larga 1 e 80 e alta circa un metro e mezzo per cui siamo nel pieno del segmento dei B-SUV. Davanti si viaggia comodi, dietro un po’ meno ma su queste auto si sa che bisogna scendere a qualche compromesso quando si viaggia a pieno carico. Il bagagliaio però è enorme, tra i più furbi della categoria.

Sono 456 i litri di capacità minima a disposizione con il vano che è abbastanza regolare nelle forme e può essere anche ottimizzato giocando con il piano che è regolabile su due livelli. Il pezzo forte però è il Megabox, un vano aggiuntivo di 80 litri che può essere usato per caricare oggetti alti fino a 1 metro e 15 o per sciacquare animali o attrezzi grazie al tappo di scolo che fa scivolare via l’acqua sporca. Tornando in superficie, per l’organizzazione generale ci sono una serie di ganci, anelli e una presa da 12V e gli schienali della seconda fila possono essere abbattuti in configurazione 60-40.

Ford Puma (2024)

Dietro chi è alto più di 1 metro e 90 siederà un po’ stretto dato che lo spazio per le ginocchia e per la testa è appena sufficiente, meglio invece quello per i piedi. Al centro vale lo stesso discorso per cui meglio sfruttare il quinto posto solo per tratte medio brevi. Sul tunnel ci sono tre prese di ricarica, due USB C e una 12V, ma niente bocchette dell’aria.

Le misure Fuori Lunghezza 4,19 metri Larghezza 1,80 metri Altezza 1,55 metri Passo 2,58 metri Dentro Bagagliaio 456 / 1.216 litri

Plancia e comandi

Con il restyling, l’abitacolo della Puma è cambiato tanto e ora è molto più moderno. I protagonisti indiscussi sono i due grandi schermi di strumentazione e soprattutto infotainment che essendo ora incastonato nella plancia e non più in alto a sbalzo ha obbligato a rivedere la configurazione generale dell’abitacolo. Le bocchette dell’aria ora sono in alto e anche il volante è nuovo a due razze e dal diametro decisamente generoso, forse anche troppo.

A parte pochi tasti fisici, tutti i comandi sono a schermo compresi quelli del clima che quindi non hanno più una plancia dedicata. Si conferma comunque un abitacolo in perfetto stile Ford, pratico, razionale ma ben fatto, con i materiali che sono per lo più rigidi ad eccezione di quelli che rivestono le zone più a portata di mano.

Ford Puma (2024)

Per quanto riguarda i portaoggetti, davanti alla leva del cambio c’è la piastra per ricaricare ad induzione il telefono vicino a due prese USB, una C e una tradizionale, al centro del tunnel ci sono i portabicchieri e poi sono nella media in quanto a grandezza i classici sotto il bracciolo e il cassetto davanti al sedile del passeggero. Per ultime, le tasche delle portiere sono piuttosto grandi.

Come va e quanto consuma

Se cercate un’auto alta, non troppo grande ma spaziosa e ibrida da usare in città - e magari parcheggiare gratis sulle strisce blu - non potente non prendere in considerazione questa Ford Puma. Con 4 metri e 20 di lunghezza infatti si trova perfettamente a suo agio tra un semaforo e l’altro: il raggio di sterzata è eccellente e la posizione di guida rialzata permette un’ottima visuale.

La visibilità in generale è buona davanti e di lato, dietro un po’ meno perché i montanti sono grandi e gli specchietti piccoli. Bisogna fare attenzione nelle immissioni mentre per i parcheggi si possono avere i sensori davanti e dietro e anche il sistema di telecamere a 360°. Fanno parte di un pacchetto che vi consiglio di scegliere perché comprende anche gli ADAS.

Ford Puma (2024)

Tutti i motori della Puma sono mild hybrid e questo secondo me è il più equilibrato: si tratta di un 1.0 a tre cilindri da 125 CV che è abbastanza scattante perché la coppia di 170 Nm è tutta in basso, abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a sei marce. È vero che l’automatico è più comodo in città nel traffico, ma questo come comando mi è piaciuto perché la frizione è leggera, la corsa della leva è un po’ lunga ma inserire le marce da soddisfazione perché gli innesti sono leggermente contrastati e questo invoglia quasi a trattarlo male perché ci si prende molto la mano.

Su una cosa però a Ford non gli si può dire niente e questa è la dinamica di guida, per come sono tarati tutti gli elementi che poi vanno a definire quello che è il divertimento al volante. Lo sterzo per essere un B-SUV è bello diretto, progressivo e anche corposo a livello di pesantezza, non è di quelli troppo leggeri che non fanno capire cosa passa sotto le ruote, e anche l’assetto è tarato perfettamente perché è morbido, cittadino a maggior ragione con i cerchi da 17 con gomma dalla spalla alta, ma tra le curve è solido e contiene bene per quanto possibile le inerzie.

Ford Puma (2024)

Non mi ha fatto impazzire di questa Puma l’insonorizzazione generale che secondo me poteva essere migliore. L’isolamento dai fruscii aerodinamici e dal rotolamento delle gomme è di buon livello, meno invece quello dal rumore del motore che in accelerazione entra parecchio in abitacolo con la classica timbrica del tre cilindri. A velocità di crociera però poi le cose migliorano e il comfort aumenta.

Per quanto riguarda i consumi, in città abbiamo percorso circa 12 km e mezzo con un litro di benzina. In autostrada a velocità di codice si viaggia sopra i 14 mentre in extraurbano se ne fanno 18 o anche di più con il piede particolarmente leggero. Il tutto per una media di circa 15 km al litro che corrispondono a 6,7 litri ogni 100 km.

Versione provata Motore 1.0 benzina tre cilindri Potenza 125 CV Coppia 170 Nm Cambio Manuale a 6 marce Trazione Anteriore

Prezzi e concorrenti

La Ford Puma ha un prezzo di listino che parte dai poco più di 27.000 euro della 1.0 mild hybrid da 125 CV con cambio manuale ma si può avere anche automatica a circa 1.800 euro in più. Trasmissione che è di serie invece sui 1.0 più potenti sempre ibridi leggeri, sulla 155 CV e sulla ST da 160 che partono rispettivamente da 31 e da 37 mila euro. Per quanto riguarda gli allestimenti ce ne sono tre con una differenza di 3 mila euro tra il primo e il top di gamma.

Ford Puma (2024)

Di B-SUV sul mercato ce ne sono parecchi e la Puma con 4 metri e 20 di lunghezza è tra i più grandi. Considerando il prezzo, le dotazioni e i motori ibridi le rivali più accreditate appartengono all’universo Stellantis e sono la Jeep Avenger, l’Alfa Romeo Junior, la Citroen C3 e le Fiat 600 e Grande Panda. Se vi piacciono le forme squadrate oltre a quest’ultima si potrebbe considerare la Volkswagen T-Cross oppure una full hybrid come la Toyota Yaris Cross. Occhio poi anche alla Renault Captur che è di poco più grande.