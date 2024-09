Sapete quanta tecnologia c'è dietro a una moderna cabriolet? La risposta è molta, soprattutto dal punto di vista aerodinamico. Sì, perché di generazione in generazione gli ingegneri lavorano costantemente per affinare il Cx di queste auto anche a capote abbassata, garantendo allo stesso tempo un'ampia protezione aerodinamica per i passeggeri anche a velocità elevata.

Ed è proprio questo il caso della nuova Mercedes CLE Cabrio, evoluzione in un'unico modello delle precedenti C ed E Cabrio, che nel nome e nell'ergonomia di utilizzo ricorda molto l'ormai classica CLK ma che nasconde un'evoluzione tecnologica dal punto di vista della protezione dall'aria molto importante.

Per metterla alla prova nel concreto, l'ho guidata da Milano al Salone Nautico di Genova e da Genova a Forte dei Marmi a capote abbassata anche in autostrada, provando tutte le ultime evoluzioni di quei sistemi brevettati da Mercedes per garantire il massimo comfort en plein air. Ecco come è andata.

Filosofia CLK con tecnologia moderna

La Mercedes CLE Cabrio rappresenta, a mio modo di vedere, un'evoluzione in chiave moderna della CLK, sia di prima ma soprattutto di seconda generazione: nome in codice A209, prendendo in considerazione la variante con tetto in tela.

Oltre a racchiudere questo aspetto dal punto di vista progettuale, rappresentando l'unione dei due segmenti di cui abbiamo parlato sopra, le somiglianze si possono notare soprattutto in quanto a proporzioni ed ergonomia.

Mercedes-Benz Mercedes CLE Cabrio 2024

Avendo avuto modo di guidare per svariati km recentemente proprio una CLK Cabrio del 2005, infatti, seduto al volante della nuova CLE ho subito notato moltissime similitudini tra le due auto, come per esempio la posizione di guida, che mi ha fatto pensare subito che questa nuova scoperta sia davvero una Stella con la S maiuscola.

Proprio come la sua antenata, infatti, la CLE ha un abitacolo piuttosto avanzato, con specchietti molto arretrati e una posizione di guida bassa, da auto sportiva. Sul cruscotto, poi, spiccano le bocchette dell'aria dalla forma quasi circolare, abbinate alle enormi portiere tipiche da sempre delle scoperte a quattro posti della Stella, insieme al lungo cofano motore anteriore e al corto cofano bagagli posteriore.

Mercedes-Benz Mercedes CLE Cabrio 2024, gli interni

Un DNA, dunque, immediatamente riconoscibile nella sostanza, ma che dal punto di vista tecnologico si distanzia molto dalle auto del decennio e ventennio scorso, soprattutto parlando della protezione aerodinamica alle alte velocità: la vera protagonista di questo approfondimento.

Come avere sciarpa e cappello, ma virtuali

Sì, perché ancora una volta è proprio guardando questo che si nota come l'evoluzione tecnologia abbia fatto il suo corso. Sulla CLE, infatti, trovano posto le ultime evoluzioni dei due sistemi brevettati da Mercedes-Benz per garantire un viaggio a cielo aperto nel pieno comfort, ovvero l'AIRCAP e l'AIRSCARF.

Mercedes-Benz Il sistema AIRCAP di Mercedes

Il primo, che ha debuttato sulla Classe E Cabrio A207 nel 2009 per la prima volta, consiste in un deflettore con retina devia vento posizionato sulla parte più alta del parabrezza, abbinato a un grande deflettore sempre elettrico installato alla fine dell'abitacolo, nella parte vicina al bagagliaio.

L'insieme di queste due appendici mobili, attivabili con un tasto sulla console centrale, devia più in alto il flusso dell'aria in arrivo dalla parte anteriore, spostando il classico "vortice di ritorno" - tipico di tutte le spider e le cabrio - molto più indietro del previsto ed evitando così di far sentire il vento tra i capelli anche alle persone più alte.

Mercedes-Benz Il deflettore anteriore del sistema AIRCAP di Mercedes Mercedes-Benz Il deflettore posteriore del sistema AIRCAP di Mercedes Mercedes-Benz Lo schema di funzionamento del sistema AIRCAP di Mercedes sulla Classe E Cabrio del 2009

Il secondo, invece, ovvero l'AIRSCARF che è arrivato per la prima volta sulla SLK R171 del 2004, consiste in una serie di bocchette posizionate sui due poggiatesta anteriori che, una volta attivate con un apposito tasto posizionato sul pannello porta, emanano aria calda direttamente nella zona del collo, creando di fatto una sciarpa virtuale che evita i fastidiosi colpi di freddo nella zona cervicale molto sensibile.

Mercedes-Benz Il sistema AIRSCARF della Mercedes CLE Cabrio Mercedes-Benz Il tasto di attivazione del sistema AIRSCARF della Mercedes CLE Cabrio Mercedes-Benz Lo schema di funzionamento del sistema AIRSCARF di Mercedes

Si tratta di due sistemi oggi molto importanti che, nel concreto, differenziano davvero le scoperte della Stella dalle altre concorrenti e che permettono, insieme ai tradizionali sedili riscaldati, di godere di queste auto anche nei mesi più freddi e, appunto, in autostrada.

Ovviamente poi, per le persone ancora più esigenti in fatto di protezione aerodinamica, tra gli accessori che vengono forniti insieme alla nuova CLE Cabrio non manca anche il classico frangivento a L, posizionato in un vano nascosto dietro ai sedili posteriori e che si installa manualmente con degli appositi ganci, riducendo ulteriormente il vortice di ritorno anche a 110 o 130 km/h.

Mercedes-Benz Mercedes CLE Cabrio 2024

Un'auto, mille risposte

Nel corso dei circa 1.000 km percorsi in autostrada alla guida della CLE, ho potuto provare diverse motorizzazioni e in particolare la 220d a gasolio e trazione posteriore e la 300 4matic a benzina e trazione integrale.

Entrambi i motori hanno dimostrato di essere in grado di spingere con disinvoltura la nuova quattro posti Mercedes, sia con che senza tetto, con la versione diesel che, in particolare, è dedicata a chi di questa auto intende farne un'utilizzo più quotidiano e magari anche lavorativo e con la versione benzina pensata invece per chi vuole sfruttarla soprattutto nei weekend, magari per gite fuori porta.

Mercedes-Benz Mercedes CLE Cabrio 2024

Entrambe sono mild hybrid ed entrambe vengono abbinate di serie al cambio automatico 9G Tronic, a 9 rapporti con convertitore di coppia, sempre dolce nei passaggi di marcia e molto preciso nel saper rispondere alle richieste del piede destro.

Infine bisogna ricordare anche che per i più esigenti in fatto di potenza e sportività non mancano all'appello anche le sportivissime versioni 53 AMG con trazione integrale, da ben 449 CV, che abbiamo già avuto modo di provare con carrozzeria coupé.

Mercedes-Benz Mercedes CLE Cabrio 2024

I prezzi e gli allestimenti nel dettaglio

Ma veniamo al capitolo prezzi della Mercedes CLE Cabrio, che, come abbiamo già scritto in diversi articoli dedicati, partono da 71.056 euro e arrivano a 105.528 euro, a seconda di sei diversi allestimenti: Advanced, AMG Line Advanced, Advanced Plus, AMG Line Advanced Plus, AMG Line Premium e AMG Line Premium Plus.

La versione d'accesso Advanced monta di serie cerchi in lega da 18 pollici, fari adattivi, telecamera posteriore, sistema di navigazione, sistema keyless e sedili anteriori riscaldati.

A questo la AMG Line Advanced, aggiunge l'impianto frenante maggiorato, i cerchi in lega da 19 pollici, il sistema di abbaglianti adattivi, il volante in pelle Nappa e paraurti e minigonne specifici. La CLE Cabrio Advanced Plus prevede, invece, cerchi da 18 pollici, il blind spot assist e il riconoscimento della segnaletica stradale.

Con la AMG Line Advanced Plus, si torna invece ai cerchi da 19 pollici, al volante sportivo e al pacchetto estetico dedicato, con paraurti e minigonne specifici.

Mercedes-Benz Mercedes CLE Cabrio 2024

In cima alla gamma, infine, si posizionano le versioni AMG Line Premium e AMG Line Premium Plus (che potete vedere nelle foto qui sopra), dotate rispettivamente di cerchi in lega da 19" e navigatore con realtà aumentata e digital light con funzione di proiezione, head-up display e impianto audio Burmester.

La gamma è piuttosto articolata ma, come spiegato dal responsabile vendite della Casa durante la conferenza stampa avvenuta nel concessionario Novelli di Genova (una vera istituzione nel mondo Mercedes da oltre 50 anni e oggi parte del Gruppo Biauto), si tratta di una differenziazione voluta per mantenere il valore residuo in caso di finanziamento o leasing piuttosto alto nel caso delle versioni più accessoriate.

Allestimento Motore Prezzo CLE Cabrio Advanced 220 d 71.056 euro CLE Cabrio Advanced 200 71.361 euro CLE Cabrio AMG Line Advanced 220 d 75.924 euro CLE Cabrio AMG Line Advanced 220 76.229 euro CLE Cabrio AMG Line Advanced 300 4Matic 82.524 euro CLE Cabrio AMG Line Advanced 450 4Matic 99.055 euro CLE Cabrio Advanced Plus 200 d 72.423 euro CLE Cabrio Advanced Plus 200 72.728 euro CLE Cabrio Advanced Plus 300 4Matic 83.891 euro CLE Cabrio Advanced Plus 450 4Matic 100.422 euro CLE Cabrio AMG Line Advanced Plus 200 d 77.291 euro CLE Cabrio AMG Line Advanced Plus 200 77.596 euro CLE Cabrio AMG Line Advanced Plus 300 4Matic 83.891 euro CLE Cabrio AMG Line Advanced Plus 450 4Matic 100.422 euro CLE Cabrio AMG Line Premium 200 d 79.432 euro CLE Cabrio AMG Line Premium 200 79.737 euro CLE Cabrio AMG Line Premium 300 4Matic 86.032 euro CLE Cabrio AMG Line Premium 450 4Matic 102.563 euro CLE Cabrio AMG Line Premium Plus 200 d 82.369 euro CLE Cabrio AMG Line Premium Plus 200 82.701 euro CLE Cabrio AMG Line Premium Plus 300 4Matic 88.997 euro CLE Cabrio AMG Line Premium Plus 450 4Matic 105.528 euro

