Arrivata da una manciata di ore, Immuni è adesso disponibile ufficialmente su smartphone. Uno strumento contro l’epidemia, viene definita così un’app che, nelle sue prime 24 ore di vita, ha totalizzato mezzo milione di download.

Vediamo perciò di fare un po’ di chiarezza su alcune questioni nodali, a partire dalla configurazione iniziale e dal funzionamento di base, fino ad arrivare ai permessi richiesti, alle informazioni su come scaricarla sul telefono o, eventualmente, disattivarla.

Come si configura Immuni

Una volta scaricata e installata sullo smartphone, Immuni richiede alcuni dati per poter funzionare. Niente generalità, informazioni sul Paese di residenza, numeri di telefono, email o dati sulla posizione, come ormai chiarito, ma solo le informazioni sulla Regione e la Provincia di domicilio.

Sono esclusivamente questi i dati personali richiesti e necessari affinché Immuni funzioni, dati che l’utente è invitato a inserire all'interno dell'app non prima di aver letto un breve riepilogo introduttivo in cui vengono specificate alcune informazioni utili.

Toccando sul pulsante “Iniziamo”, si viene introdotti nella pagina vera e propria in cui configurare Immuni, in cui è possibile leggere e spuntare la casella relativa all’informativa sulla privacy e dichiarare di avere almeno 14 anni.

Fatto questo non resta che selezionare la propria regione e provincia di domicilio e toccare su “Consenti” nella pagina seguente, quella in cui Immuni chiede l’autorizzazione ad abilitare le notifiche di esposizione al COVID-19. A questo punto la configurazione di Immuni è completata.

Utilizzare Immuni

Conclusa la configurazione, per utilizzare Immuni serve attivare il Bluetooth, tecnologia necessaria affinché l’app funzioni e “comunichi” con gli altri smartphone nelle vicinanze, attraverso dei codici ID casuali (che non contengono informazioni né sul telefono né sulla persona, come detto e ribadito in varie sedi).

Se tutto è impostato correttamente l'app mostra una nota con su scritto “Servizio attivo” e il suggerimento di verificarne periodicamente lo stato aprendo direttamente Immuni. In caso contrario, basta premere su “Riattiva Immuni” e seguire le istruzioni riportate a schermo per rimettere in moto l’applicazione.

Per inciso, Immuni funziona in background e non richiede altro all’utente, se non di tenere attivi il Bluetooth e i servizi di geolocalizzazione (GPS), necessari affinché Immuni funzioni. Tutto qua.

Le notifiche di esposizione

Immuni utilizza la tecnologia Bluetooth Low Energy affinché le persone (e i rispettivi telefoni) che si incontrano possano scambiarsi i relativi codici ID casuali per l'invio delle notifiche di esposizione in caso di contagio.

In tal modo, qualora una persona risulti positiva e decida di condividere i propri codici casuali, può farlo aprendo la pagina “Impostazioni” dell'app e toccando su “Caricamento dati”.

Qui, previa autorizzazione di un operatore sanitario, chi risulta positivo può caricare le chiavi crittografate, in modo da renderle disponibili agli altri utenti, che riceveranno così una notifica di esposizione al Covid-19.

Alla ricezione di tali avvisi, la persona entrata in contatto con un utente risultato positivo viene perciò informata dell’esposizione a un potenziale contagio. Di conseguenza Immuni fornirà una serie di indicazioni e raccomandazioni su cosa fare.

Cose da sapere

Ciò detto, senza alcuna pretesa di completezza vediamo di rispondere ad alcune questioni. Per prima cosa, ed è forse una delle domande nodali, la questione sui servizi di geolocalizzazione: sì, devono rimanere attivi, ma Immuni non può tracciare la posizione o gli spostamenti per il semplice fatto che non ne ha il permesso.

A riprova, possiamo verificarlo dalle impostazioni dello smartphone, fra i permessi dell’app concessi dall'utente, tra i quali troveremmo soltanto l’accesso alla rete, alla connettività Bluetooth, alle notifiche permanenti e all’esecuzione dell’app stessa, nulla di più.

Sciolto questo nodo, può sorgere qualche dubbio sul fatto che sia perciò necessario tenere sempre attivi sia i permessi di geolocalizzazione che il Bluetooth, se necessiti di una connessione a internet, se Immuni possa funzionare anche in background o quando chiusa dal menù del multitasking.

Tutte risposte affermative, a cui bisogna solo appuntare il fatto che il traffico dati consumato è minimo, giusto il necessario affinché l’app possa scaricare le nuove chiavi crittografate e verificare l’eventuale esposizione al contagio.

Come scaricare Immuni

Per scaricare Immuni, già disponibile per il download, basta far riferimento sui negozi di applicazioni ufficiali degli smartphone: il Google Play Store (link per il download) per i telefoni Android - 6.0 o più recenti - e l’App Store (link per il download) per iPhone - da iOS 13 in poi.

Discorso differente guardando ai più recenti smartphone Huawei e Honor privi dei servizi di Google, per i quali è attesa la disponibilità su AppGallery, lo store di applicazioni dal quale, prossimamente, sarà possibile scaricare Immuni. Qui, comunque, potete verificare la disponibilità.

Come disattivare Immuni

Volendo disattivare Immuni o nel caso in cui si desiderasse rendere il servizio non attivo temporaneamente, basta disabilitare la connessione Bluetooth e/o i servizi di geolocalizzazione (GPS). Altrimenti, è pur sempre possibile disinstallare l’applicazione dal telefono.

Con uno smartphone Android, altrimenti, esistono anche altre opzioni extra: entrare ad esempio nella sezione “Google” del menù delle impostazioni del telefono e pigiare su “Notifiche di esposizione al COVID-19”. Qui toccando su “Elimina ID casuali” e “Disattiva notifiche di esposizione”, praticamente, gli effetti di Immuni vengono annullati.